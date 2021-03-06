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Ekonomi
Haber Giriş: 06.03.2021 - 13:35 | Son Güncelleme:

İstinye Üniversitesi 38 akademik personel alıyor

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İstinye Üniversitesi 38 akademik personel alıyor

İstinye Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 33. maddesi ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi-Araştırma Görevlisi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre atama adayların; son başvuru tarihi mesai bitimine kadar gerekli evrakları İstinye Üniversitesi Topkapı Kampüsüne posta yoluyla veya şahsen ulaştırmaları gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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