‘İstihdam sağlamaya önem veriyoruz’

Sütcü, “Bu hedef doğrultusunda ürün yelpazemize yenilerini dahil ederek, Teknik Tekstil, Agro ve Geotekstil ürünlerini ekleyip, böylelikle daha geniş bir ürün portföyü sunmayı amaçlıyoruz. İlerleyen zamanlarda Geotekstil ve Agrotekstil başta olmak üzere Teknik Tekstil yatırımlarımıza hız kazanmayı planlamaktayız” dedi. Salih Sütcü, Avrupa menşeili makine parkuru ile son teknolojinin ışığında hayata geçirdikleri yenilikçi ve inovatif ürün gamıyla plastik dokumadan, tarımsal ve endüstriyel ambalajlamaya, teknik tarımdan teknik tekstile kadar uzanan geniş bir yelpazede uluslararası alanda kabul görmüş çeşitli yönetim sistemleri ile üretim yaparak birden fazla sektöre hitap ettiklerini bildirdi. Bu yıl Istanbul Sanayi Odası’nca (ISO) açıklanan Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 listesinde 52 basamak birden yükselerek 297’nci sıraya yerleşen Abdioğulları A.Ş. olarak, Ar-Ge yapmaya, yeni ürünler üretmeye ve bir yandan da istihdama katkı sunmaya verdikleri öneme dikkati çeken Salih Sütcü, çevreci yaklaşımı esas alarak sürdürülebilir çevre anlayışı ile de üretimlerini yönlendirmeyi planladıklarını belirtti. Sürdürülebilir bir gelecek hedefi doğrultusunda yenilenebilir kaynaklar için çalışma yapan Abdioğulları A.Ş’nin global pazarlarda rekabet eden bir firma olarak son 5 yılda ulaştığı 15 MW üzeri enerji gücü ile kendi Güneş Enerji Santrallerini kurduğunu anımsatan Salih Sütcü, her geçen yıl da GES gücünü arttırmayı hedefledikleri bilgisini verdi.

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