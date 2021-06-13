İstihdam desteklerinde son aya girildi

Kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izin desteğinde, son aya girilirken, destekten yararlanan çalışan sayısı 2.1 milyon kişiyi aştı. Mayıs ayında 1 milyon 176 bin kişi kısa çalıma ödeneği alırken, 996 bin kişiye de nakdi ücret desteği verildi. Desteklerin verildiği işsizlik fonunun toplam büyüklüğü de 86 milyar liraya geriledi.

100 BİN KİŞİLİK ARTIŞ

Herhangi bir yasal değişiklik yapılmazsa, nisan ayında tekrar başlayan kolaylaştırılmış kısa çalışma ödeneği uygulamasının, haziran sonu itibariyle sona ermesi bekleniyor. İşsizlik Sigortası Fonu’nun son verilerine göre, nisan ayında 1 milyon 86 bin 830 olan kısa çalışmadan yararlanan çalışan sayısı, mayıs ayında 1 milyon 176 bin 817’ye çıktı. Mayıs ayındaki artışta 17 günlük kapanmanın etkili olduğu belirtiliyor. Alınan karar gereği 29 Nisan 2021’den 17 Mayıs 2021’e kadar 17 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmış ve bu süreçte birçok işletme kapalı kalmıştı. Yılın ilk 5 aylık verilerine göre ise, 2021 yılında kısa çalışmanın en yoğun kullanıldığı ay Ocak ayı olarak gözüküyor. Ocak ayında 1.4 milyon kişi kısa çalışmadan ücretini almıştı.

ÜCRETSİZ İZİN DESTEĞİ

Tam kapanmaya bağlı olarak, mayıs ayında, ücretsiz izne çıkarılanlara verilen nakdi ücret desteğinden yararlanan kişi sayısında da artış yaşandı. Nisan ayında 862 bin 895 kişi nakdi ücret desteği alırken, mayıs ayında 133 bin 832 kişilik artışla, 996 bin 727 kişi nakdi ücret desteği aldı. Bu kişilere mayıs ayında yapılan ödemenin toplamı da 1 milyar 352 milyon TL oldu. Nakdi ücret desteğinden ocak ayında 859 bin kişi, şubat ayında 752 bin kişi, mart ayında da 761 bin kişi yararlanmıştı.

Hem nakdi ücret desteği hem de kısa çalışma ödeneğine kaynaklık eden işsizlik sigortası fonundaki gerileme de sürdü. Fonun 2019 yılı varlığı 131.5 milyar TL düzeyinde bulunurken, bu rakam 2020 yılı sonunda 103 milyar liraya kadar düştü. Mayıs ayında ise fonun büyüklüğünün 90 milyar 902 milyon liraya düştüğü görüldü. Haziran ayının ilk 10 gününde de fonda 4 milyar liralık bir gerileme daha oldu ve 9 Haziran 2021 itibariyle fonun varlığı 86 milyar 958 milyon 88 bin lira oldu. Bu gerilemede mayıs ayına ilişkin işsizlik ödeneği, kısa çalışma ödeneği ve nakdi ücret desteği ödemelerinin haziran başında yapılması etkili oldu.

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