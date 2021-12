İşte yerli otomobilin logosu

Haberin Devamı

Yerli ve global ajansların dahil olduğu bir sürecin ardından, bugüne kadar Türkiye’de ve dünyada önemli markaların logolarını tasarlayan marka ajansı CGH’nin logo tasarımı en yüksek puanı aldı ve Togg’un logosu olarak seçildi. Şirketten yapılan açıklamada; logonun tasarımında iki ok, ortasında değerli taş şeklini oluşturacak şekilde kaynaşarak, Doğu ve Batı’nın bir araya gelmesini simgelediği bildirildi. Logonun aynı zamanda Togg’un yaşamı kolaylaştıran mobilite çözümleri sayesinde teknolojiyi ve insanı bugünün ve yarının kesişim noktasında bir araya getiren bir teknoloji şirketi olduğunu vurguladığının da altı çizildi. Logo için Avrupa Birliği, ABD, Çin, Rusya, Azerbaycan, Türk Cumhuriyetleri ve Türkiye’de gerekli tescil işlemleri başlatıldı.Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, “Hedeflerimize adım adım yaklaşıyoruz. Kasım 2018’den bu yana global ve profesyonel bir yaklaşımla ele aldığımız kullanıcı markası oluşturma sürecini tamamlamanın mutluluğu içindeyiz” dedi. Büyük bir titizlikle yürütülen süreçteki adımları özetleyen Karakaş, şunları söyledi: “Togg ismi yüzde 90’ın üzerinde bilinirlik seviyesine erişti. Lansman sonrası yaptığımız araştırmalarda da Togg isminin markamızın değerlerini yansıttığını tespit ettik ve yaptığımız değerlendirmeler sonucunda marka ismi olarak ‘Togg’u kullanmaya karar verdik. Bu kararın ardından logo çalışmalarına yoğunlaştık. Yerli ve global ajansların dahil olduğu bir sürecin ardından, ‘Togg’un marka değerlerine uygunluk’, ‘Özgünlük’ ve ‘Tescil edilebilirlik’ kriterlerinden en yüksek puanı alan logoyu seçtik.”

DÜNYACA ÜNLÜ LOGOLAR DA O ŞİRKETTEN

TOGG, logonun tasarlanmasında CGH ile birlikte çalıştığını açıkladı. Söz konusu şirketin detaylarına ise Hürriyet ulaştı. 1957 yılında kurulan New York merkezli şirketin tam adı Chermayeff & Geismar & Haviv. Şirket, dünyaca tanınan bir çok markanın ve kuruluşun logolarını tasarlamış. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve meşhur tavus kuşunun bulunduğu NBC’nin logosu bu şirketin elinden çıkmış. Hatta şirketin yaptığı işler arasında Türk şirketi ‘Beko’ bile var. Chermayeff & Geismar & Haviv’in tasarladığı diğer dünyaca ünlü logolardan bazıları ise şöyle: National Geographic, Animal Planet, New York University, Discovert+, U.S. Open, Panda Global, ClearMotion, Chase Bank, Women’s World Banking, Conrad Hotels, Mobil.