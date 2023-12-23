İşte yeni yıl sofrasının maliyeti

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YILBAŞINA sekiz gün kaldı. Evlerde hazırlıklar hızlandı. Yılbaşı gecesini evde sevdikleriyle geçirmek isteyen de var, otelde veya eğlence mekânlarında geçirmek isteyen de. Biz de yılbaşı gecesi hem evlerdeki hem de dışarıdaki eğlencenin maliyetini hesapladık. Buna göre dışarıda eğlenmenin maliyeti bu yıl geçen seneye göre en az iki kat artmış durumda. Özellikle 5 yıldızlı otellerde yılbaşı programlarının fiyatı 4 bin 500 TL’den başlıyor 10 bin TL’yi aşıyor. Evde geçirilen yılbaşı eğlencesinin maliyeti ise çok daha uygun.

Evlerde yılbaşı kutlaması denilince akla ilk gelenler yılbaşı ağacı, tombala ve sıcak, samimi bir yemek masası. Yılbaşı gecesini evlerinde aileleriyle ya da arkadaşlarıyla geçirecekler farklılık göstermekle birlikte ortalama (4 kişi için) en az 1000 TL’lik bütçe ayırması gerekiyor, eklenen malzemelerle bu fiyat artıyor. Eğer yemeği kendiniz yapmak istemezseniz dışarıdan pişmiş alabileceğiniz 4-6 kişilik bir hindinin fiyatı ortalama 1.900 TL’den başlıyor. Kendiniz yapmak isterseniz de hindinin kilogram fiyatı 200 TL civarında.

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Yemeğin ardından yılbaşı pastası da kesmek istenirse 4-6 kişilik pastanın fiyatı 275 TL’den başlıyor. Yılbaşı akşamlarının bir diğer vazgeçilmezi ise kuruyemiş; karışık kuruyemişin kilosu 200 TL’den başlıyor, 420 TL’ye kadar çıkıyor.

Alkolsüz içeceklerin litre fiyatı ortalama 25 TL. Mezelerle sofrayı zenginleştirmek istenirse de ortalama 70 TL daha ödenmesi gerekiyor. Değişmeyen bir klasik olan tombala oyununun fiyatı ise ortalama 40 TL.

EVDE SÜSLÜ EĞLENCE

Evlerde olmazsa olmaz yılbaşı ağacı ve süslemesi için de fiyatlar şöyle: En uygun 120 cm bir ağaç (imitasyon) 199.90 TL’den başlıyor, 210 cm olan ise 1.000 TL’yi aşıyor.

Süsler ise 6’lı pakette 26.90 TL’den 119.90 TL’ye kadar satışa sunuluyor. İçeriği daha büyük ve kaliteli olanların fiyatı ise 350 TL’ye kadar çıkabiliyor.

BOĞAZDA YENİ YIL

- Boğaz’da yılbaşı kutlaması yapılmak istenirse Çırağan Sarayı’nda bu yıl Tuğra Restoran’da yılbaşı gala yemeği menüsü ve canlı müzik performansı 5 bin 800 TL iken Balo Salonu’nda düzenlenen yeni yıl gala yemeği 6 bin 800 TL şeklinde.

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- Four Seasons otelde kişi başı yılbaşı eğlencesinin fiyatı 10 bin 900 TL’den başlıyor.

- Raffles Otel’de de yılbaşı programlarının fiyatları 13 bin 500 TL şeklindeyken Beşiktaş’taki Swiss Otel’de yılbaşı yemeği için fiyatlar kişi başı 6 bin 450 TL’den başlıyor.

- Hilton Bosphorus ise iki seçenek sunuyor ve fiyatlar 4 bin 500 TL ve 7 bin 500 TL şeklinde.

- Anadolu Yakası’nda ise Elite World Grand Küçükyalı’da fiyatlar kişi başı 4 bin 900 ile 6 bin 500 TL arasında değişirken, Pendik Green Park’da yılbaşı programı da 4 bin 900 TL’den başlıyor.

- Hilton Kozyatağı’nda yılbaşı programı kişi başı 4 bin 800 TL’den başlıyor.

RESTORANDA 1200 İLA 8 BİN TL ARASINDA

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Bu yıl İstanbul’daki restoranların neredeyse hepsi yılbaşı programı sunuyor. Bulabildiğimiz en uygun fiyatlı yılbaşı eğlencesinin fiyatı ise 1.200 TL. olurken fiyatlar 8 bin TL’ye kadar çıkıyor. Boğaz’da tekne turu yaparak yeni yıla girmek istenirse de fiyatlar organizasyon şirketlerine göre değişiyor. Aradığımız firmalardan 3 bin TL’den 5 bin TL’ye kadar fiyat aldık.