Ä°ÅŸte yeni nesil ÅŸarj teknolojileri

HÄ±zlÄ± ÅŸarj teknolojilerini â€˜en hÄ±zlÄ± ilerletenâ€™ isimlerden birisi Xiaomi... FirmanÄ±n HyperCharge isimli bir hÄ±zlÄ± ÅŸarj sistemi var ve bu sistem 200W gÃ¼cÃ¼yle 4 bin mAh pili 8 dakika iÃ§erisinde tamamen doldurabiliyor. Bu sistemin kablolu dÄ±ÅŸÄ±nda kablosuz seÃ§eneÄŸi de var. HyperCharge, kablosuz olarak 120W gÃ¼cÃ¼yle 4 bin mAh pili sadece 15 dakika iÃ§erisinde tamamen doldurabiliyor. YakÄ±n gelecekte kullanÄ±ma girecek sistem, hÄ±zlÄ± ÅŸarj konusunda dÃ¼nya rekoru kÄ±rmaya aday. Ancak yÃ¼ksek hÄ±zlÄ± ÅŸarj cihazlarÄ± yÃ¼ksek akÄ±mdan dolayÄ± Ä±sÄ±nabiliyor. Xiaomi de, 200W hÄ±zlÄ± ÅŸarj sistemi Ã¼zerinden yapÄ±lacak 800 ÅŸarj sonrasÄ±nda pil saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yÃ¼zde 80â€™e dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ aktarÄ±yor.

GERÃ‡EK KABLOSUZ

GeliÅŸen teknolojiler ile kablolu yanÄ±nda kablosuz ÅŸarj sistemleri de geliÅŸiyor ve burada yeni bir dÃ¶nem kapÄ±da bulunuyor. AkÄ±llÄ± telefon pazarÄ± kablosuz ÅŸarjÄ± ÅŸu an kablo olmasa da fiziksel temas ile sunuyor. Yani telefonlara ÅŸarj iÃ§in bir kablo takmÄ±yorsunuz ancak yine de telefonunuzu bir ÅŸarj cihazÄ±nÄ±n Ã¼zerine fiziksel olarak koymak zorunda kalÄ±yorsunuz. Gelecekte ise buna gerek kalmayacak. Ã‡Ã¼nkÃ¼ Xiaomi ve Motorola gibi markalar â€˜uzaktan gerÃ§ek kablosuz ÅŸarjâ€™ sistemleri geliÅŸtiriyor. GeÃ§tiÄŸimiz hafta bu konuda geldiÄŸi son noktayÄ± gÃ¶zler Ã¶nÃ¼ne seren Motorola, geliÅŸtirdiÄŸi Space Charging teknolojisi ile 4 farklÄ± telefonu, 100 derecelik aÃ§Ä± ve 3 metre iÃ§erisinde 5W gÃ¼cÃ¼nde gerÃ§ekten kablosuz olarak ÅŸarj edebiliyor. Xiaomiâ€™nin ise alanda Mi Air Charge isimli bir sistemi bulunuyor. Bu sistem Ã¶zel bir ana Ã¼nite ile Ã§alÄ±ÅŸÄ±yor ve telefonlarÄ± cebinizdeyken dahi ÅŸarj edebiliyor. Xiaomi ve Motorola imzalÄ± uzaktan kablosuz ÅŸarj sistemleri henÃ¼z ticari olarak kullanÄ±mda deÄŸil.

MANYETÄ°K TEMELLÄ°

AkÄ±llÄ± telefon dÃ¼nyasÄ±nda ÅŸarj konusunda deÄŸinilmesi gereken konulardan birisi kullanÄ±mÄ± artan yeni nesil manyetik temelli kablosuz ÅŸarj sistemleri. Bu sistemler fiziksel temas Ã¼zerinden kablosuz ÅŸarj sunuyor ancak burada mÄ±knatÄ±slardan yardÄ±m alÄ±nÄ±yor. Bunun bir Ã¶rneÄŸini Apple, iPhone 12â€™lere koyduÄŸu MagSafe sistemi ile yaptÄ±. iPhone 12â€™lerin arkasÄ±na bir dizi mÄ±knatÄ±s koyan teknoloji devi, aynÄ± ÅŸekilde mÄ±knatÄ±sa sahip ÅŸarj cihazlarÄ± ile baÄŸlantÄ±yÄ± gÃ¼Ã§lÃ¼ ve tam konumunda sunmaya baÅŸladÄ±. MÄ±knatÄ±s temelli kablosuz ÅŸarj iÃ§in Android tarafÄ±nda Ã§alÄ±ÅŸan ilk isim ise MagDart sistemi ile Realme oldu.

TERS KABLOSUZ ÅžARJ

AkÄ±llÄ± telefon modellerinde son dÃ¶nemde â€˜ters kablosuz ÅŸarjâ€™ ibaresini de gÃ¶rÃ¼yorsunuz. Ters kablosuz ÅŸarj sistemi, bir akÄ±llÄ± telefonun arka yÃ¼zeyindeki ÅŸarj bobinleri ile baÅŸka cihazlarÄ± ÅŸarj edilmesine imkan tanÄ±yor. Ters kablosuz ÅŸarj destekli bir akÄ±llÄ± telefonun arkasÄ±nda, kablosuz ÅŸarj destekli bir kablosuz kulaklÄ±ÄŸÄ±, akÄ±llÄ± saati ya da baÅŸka bir akÄ±llÄ± telefonu ÅŸarj edebiliyorsunuz.

KABLOSUZ ÅžARJ DESTEKLÄ°

SAMSUNG Kablosuz HÄ±zlÄ± Åžarj Aleti, kablosuz ÅŸarj Ã¶zellikli bir powerbank modeli. AynÄ± anda hem kablolu hem de kablosuz ÅŸarj getiren Ã¼rÃ¼n, 10.000 mAhâ€™lÄ±k bir kapasiteye sahip ve bÃ¶ylelikle birÃ§ok akÄ±llÄ± telefonu birden fazla ÅŸarj edebiliyor. 339 TL

Ã‡OKLU ÅžARJ DESTEÄžÄ°

BASEUS Gan2 Pro 120W Pd HÄ±zlÄ± Åžarj Aleti, pazardaki en gÃ¼Ã§lÃ¼ GaN temelli hÄ±zlÄ± ÅŸarj cihazlarÄ± arasÄ±nda. Ä°ki farklÄ± renkte tasarlanan ÅŸarj cihazÄ±, 120W Ã§Ä±kÄ±ÅŸ gÃ¼cÃ¼ne sahip ve oldukÃ§a taÅŸÄ±nabilir bir yapÄ±da. Bu Ã¼rÃ¼nÃ¼n Ã¼zerinde birden fazla Ã§Ä±kÄ±ÅŸÄ± bulunuyor, yani Ã§oklu ÅŸarj elde edilebiliyor. Cihaz, dizÃ¼stÃ¼leri de rahatlÄ±kla ÅŸarj edebiliyor. 766 TL



TELEFON ÃœSTÃœNDE TAÅžINABÄ°LÄ°R POWERBANK

APPLEâ€™Ä±n iPhone 12 ailesine Ã¶zel olarak hazÄ±rlanan powerbank modeli Apple MagSafe Battery Pack, telefon ve kendi Ã¼zerindeki mÄ±knatÄ±slar ile saÄŸlam bir baÄŸlantÄ± sunuyor. Bu Ã¼rÃ¼n diÄŸer powerbankâ€™lerden farklÄ± olarak ufak yapÄ±da ve iPhone 12â€™lere yÃ¼zde 70â€™e kadar ekstra ÅŸarj getiriyor. 1.079 TL



YÃœKSEK GÃœÃ‡ UFAK GÃ–VDE

GALYUM nitrÃ¼r yarÄ± iletkenle Ã¼retilen GaN hÄ±zlÄ± ÅŸarj adaptÃ¶rlerden olan Xiaomi 65W Gan Åžarj CihazÄ±, ufak boyutlarÄ±na raÄŸmen 65W gÃ¼cÃ¼nde hÄ±zlÄ± ÅŸarj getiriyor. USB-C temelli Ã¼rÃ¼n, tÃ¼m cihazlarla uyumlu ve hayati olarak Ã¶zel aÅŸÄ±rÄ± voltaj ve aÅŸÄ±rÄ± Ä±sÄ±nma koruma sistemlerine sahip. 340 TL







DEV KAPASÄ°TE

ANKER PowerCore III Elite, 25.600 mAhâ€™lÄ±k kapasitesi ile alandaki en bÃ¼yÃ¼k taÅŸÄ±nabilir seÃ§enekler arasÄ±nda yer alÄ±yor. Tam 87W gÃ¼cÃ¼nde hÄ±zlÄ± ÅŸarj sunan Ã¼rÃ¼n, birden fazla cihazÄ± aynÄ± anda ÅŸarj edebiliyor. Bu Ã¼rÃ¼n sadece telefonlar deÄŸil dizÃ¼stÃ¼ bilgisayarlarÄ± da doldurabiliyor. 999 TL

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