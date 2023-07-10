İşte yeni MTV tarifesi! Vergiyi iki kat arttıran teklifin bu hafta komisyondan geçmesi bekleniyor

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Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin (MTV) 2023 yılında bir defaya mahsus iki katı ödenmesini de içeren torba yasa teklifi geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlığı’na sunuldu. Teklifin, bu hafta içerisinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülmesi ve Resmi Gazete’de yayınlanması bekleniyor. Her yıl olduğu gibi senelik MTV ödemelerini Temmuz ayında tamamlayacak olan araç sahiplerinin ise Ağustos ve Kasım aylarında iki taksit halinde ilave MTV ödemesi planlanıyor. Teklif geçtiği takdirde, araç sahipleri bu sene 1-3 yaşındaki otomobilleri için en az 4 bin 240 TL MTV ödemiş olacak. Motor silindir hacmi 4 litrenin üzerinde ve araç değeri 1 milyon 357 bin 700 lirayı aşan 1-3 yaşında bir otomobil sahibinin cebinden ise en yüksek MTV tutarı olan 202 bin 304 TL çıkacak.

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YÜZDE 85’İNİ KAPSIYOR

Yeni otomobil satışlarının yüzde 85’inin 1.6 litreyi aşmayan motor silindir hacminde olduğu göz önüne alındığında, 1-3 yaşındaki otomobil sahiplerinin büyük bölümü 2023 yılı toplamında 4 bin 240 TL ila 8 bin 870 TL arasında değişen MTV ödemiş olacak. Buna göre, 1-3 yaş aralığında motor silindir hacmi 1300’ü aşmayan araçlarda; taşıt değeri 114 bin TL’yi aşmayanlar için 4 bin 240 TL, 114 bin TL’yi aşıp 199 bin 700 TL’yi aşmayanlar için 4 bin 660 TL ve taşıt değeri 199 bin 700 TL’yi aşan araçlar için 5 bin 90 TL yıllık MTV ödenecek. Motor silindir hacmi 1301-1600’e kadar olan araçlarda; taşıt 114 bin TL’yi aşmayanlar için 7 bin 388 TL, 114 bin TL’yi aşıp 199 bin 700 TL’yi aşmayanlar için 8 bin130 TL ve taşıt değeri 199 bin 700 TL’yi aşan araçlar için toplamda 8 bin 870 TL MTV ödenecek.

İlave MTV düzenlemesi sadece otomobiller için değil otobüs, panelvan, uçak, helikopter ve motosiklet gibi gibi taşıtları da kapsayacak.

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MOTOSİKLETTE SON DURUM

Örneğin, 1-3 yaş aralığındaki motosiklet sahipleri 2023 yılında en az 791 TL MTV ödeyecek. Buna göre, 100-250 motor silindir hacmindeki motosikletler için 791 TL, 251-650 silindir hacmindeki motosikletler için 1634 TL, 651-1200 silindir hacmindeki motosiklet için 4 bin 218 TL, 1201 ve üzerindeki motosiklet için ise 10 bin 232 TL MTV ödemesi sürücülerin cebinden çıkmış olacak. Her yıl yeniden değerleme oranına göre artan MTV artış oranı 2023 yılı için yüzde 122.9 olarak belirlenmiş ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullanarak artış oranını yüzde 61.5’e indirmişti. Torba yasaya giren teklif geçtiği takdirde, araç sahipleri 2022 yılına göre yeniden yüzde 122.9 zamlı tarife üzerinden MTV ödemiş olacak.

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TOGG’UN MTV’Sİ NE KADAR OLACAK

Haziran ayı itibarıyla 808 adet teslimat yapan Togg’un 160 kW gücündeki T10X modelinin MTV’si elektrikli araçlar için belirlenen düzenleme gereği 6 bin 453 TL olmuştu. İlave MTV’nin Resmi Gazete’de yayınlanması halinde bu sene çekiliş sonucu T10X sahibi olacak 20 bin kişi, elektrikli araçları için 12 bin 906 TL MTV ödemiş olacak. Tesla’nın standart menzile sahip Model Y versiyonunu satın alan elektrikli araç sürücüleri ise 2023 yılında 30 bin 904 TL tutarında MTV ödeyecek. Diğer yandan, Türkiye’nin en çok satan otomobili Fiat Egea Sedan için bu sene ödenecek toplam MTV tutarı 8 bin 870 TL’yi bulacak.