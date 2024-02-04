İşte yeni Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın bilinmeyenleri... Hem sahada hem kamuda tecrübesi var

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MERKEZ Bankası başkanlığına getirilen Fatih Karahan FED’de finansı, Amazon’da reel sektörü tanıdı. Para politikası açısından en belirleyici birim olan Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü’nün bağlı olduğu Karahan, geçmiş sekiz aylık dönemde aslında para politikası uygulamalarının arkasındaki isimdi. Ayrıca yapısal araştırma birimi de Karahan’a bağlıydı.

BURSLULUK SINAVINDA 2. OLDU

Türkiye’nin en genç merkez bankası başkanlarından biri olan Karahan, devlet parasız yatılılık ve bursluluk sınavında Türkiye ikinciliği derecesiyle İstanbul Erkek Lisesi’ne girdi. Boğaziçi Üniversitesi matematik ve endüstri mühendisliği bölümlerinden mezun olduktan sonra 2012’de çalışma hayatına New York Merkez Bankası’nda ekonomist olarak başladı. 2022’ye kadar burada çalıştı. 2022’de Amazon’da kıdemli ekonomist olarak çalışmaya başladı. 2022 yılının kasım ayında Amazon’da başekonomistlik görevini aldı. Böylece önce Fed’de finans tecrübesi kazanırken, Amazon’da da reel sektörü tanıdı.

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TEMMUZDA GELDİ

28 Temmuz 2023’te Merkez Bankası’nda başkan yardımcılığına getirildi. Geçen yıl temmuzda başkan yardımcıları Emrah Şener, Taha Çakmak, Mustafa Duman görevden alınmış, yerlerine Osman Cevdet Akçay, Fatih Karahan ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hatice Karahan getirilmişti. Fatih Karahan, ilk PPK toplantısına 24 Ağustos’ta katıldı. Bu toplantıda politika faizi yüzde 17.5’dan yüzde 25’e çıkarılmıştı.

ARKA PLANDA KARAHAN HEP VARDI

Başkan yardımcılığı döneminde para politikası açısından kritik öneme sahip olan Araştırma ve Para Politikası Genel Müdürlüğü Karahan’a bağlıydı. Geçmiş sekiz ay boyunca piyasada atılan adımların arka planında Karahan’ın olduğu belirtilirken, mevcut Merkez Bankası ekibi ile de çalıştığı kaydedildi. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı öncesi yapılan ön hazırlıklarda da Karahan’ın etkili olduğu öğrenildi. Karahan’a reel sektörü takip eden yapısal araştırma biriminin de bağlı olduğu, reel sektörü de yakından takip ettiği gelen bilgiler arasında.

İLK SINAVI 8 OCAK’TA

MERKEZ Bankası’nın yeni başkanı Fatih Karahan, 8 Ocak’taki enflasyon raporu toplantısında kamuoyunun karşısına çıkacak. 5 Şubat (yarın) pazartesi günü yılın ilk enflasyon rakamı da açıklanacak. Her yıl aralık ayında Merkez Bankası bir sonraki senenin PPK toplantısının yapılacağı günleri ve yılda dört defa açıklanan enflasyon raporu toplantısının hangi tarihlerde yapılacağını kamuoyuna bildiriyor. Bu takvime göre ilk enflasyon raporu toplantısı 8 Şubat Perşembe günü yapılacak. 2 Şubat Cuma günü Merkez Bankası bu toplantının saat 10.30’da Ankara’da yapılacağını duyurmuştu.

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Enflasyon raporu toplantılarında Merkez Bankası Başkanı, önce enflasyonla ilgili bir değerlendirme yapıyor ardından da yıl sonuna ilişkin tahminlerini kamuoyu ile paylaşıyor. Ayrıca soruları da yanıtlıyor. Fatih Karahan perşembe günü bu toplantı için kamuoyunun karşısına çıkacak. Bu toplantıda 2024 yıl sonu enflasyon tahmininin revize edilip edilmeyeceği, Fatih Karahan’ın vereceği mesajlar, piyasalar tarafından takip edilecek.

İLK PPK 22 ŞUBAT’TA

Karahan’ın ikinci sınavı da 22 Şubat tarihinde olacak. Yılın ikinci Para Politikası Kurulu toplantısı 22 Şubat tarihinde yapılacak. 25 Ocak tarihindeki PPK toplantısında politika faizi yüzde 42’den yüzde 45’e çıkarılmış ve “gerekli parasal sıkılık düzeyine ulaşıldı” mesajı verilmişti.