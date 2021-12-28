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İşte yeni logosuyla TOGG

#TOGG#Gürcan Karakaş#Logo
İşte yeni logosuyla TOGG

Türkiye’nin otomobili Togg’da geri sayım başladı. Togg CEO’su Gürcan Karakaş, “Fabrikada kaba inşaat önümüzdeki ay bitiyor. Haziranda altyapı üretim için hazır olacak. Ağustosta deneme üretimleri başlayacak. 2022 yılının sonunda araçlar artık banttan inecek, ilk satışlar ise 2023’ün ilk çeyreğinde” diye konuştu.

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Türkiye’nin otomobili Togg’un CEO’su Gürcan Karakaş, fabrikanın inşaatı, üretim ve satış planlarıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı. Togg’un Gemlik’te kurulan fabrikasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Karakaş, iki sene önce 27 Aralık’ta başlayan yolculukta artık geri sayıma başladıklarını açıkladı. Tesisin kaba inşaatının ocak ayında tamamlanacağını söyleyen Karakaş, “Üretim hatlarının kurulumuna başladık. İlk deneme üretimlerini ağustos ayında yapmak istiyoruz. Bunun için tesisin üretim altyapısının haziran ayında hazır olmasını hedefliyoruz. İlk modelimiz C-SUV’u 2022’in son çeyreğinde üretim bantlarından indireceğiz. Sertifika süreçlerinin ardından 2023’ün ilk çeyreğini takiben satışa sunmuş olacağız” dedi.

ŞARJ ŞİRKETİ KURULDU

Karakaş, şunları söyledi: “Yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. ‘Yüzde 51 yerlilik oranı’ dedik, tedarikçilerimizin yüzde 75’ini Türkiye’den seçerek, 51’i yakaladık, 3 yıl içinde yerliliği yüzde 68’e çıkmayı hedefliyoruz. Yeni yılın ilk haftalarında sayıları 240’a ulaşacak teknisyen ve operatör ihtiyacımızı bölgemizden sağladık. Ankara’da Teknoloji Araştırma Merkezi’mizi, Gebze’de prototip atölyemizi hayata geçirdik. Avrupa hedeflerimiz kapsamında Stuttgart’ta Togg Europe’u kurduk, kullanıcı araştırmalarına başladık. Hızlı ve yaygın alt yapı oluşumuna destek için de Togg Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri AŞ ile hazırlıklara resmen başladık.”

İşte yeni logosuyla TOGG


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ZAMANLA GELECEK

Gürcan Karakaş, Togg’un ulaşılabilir olmasıyla ilgili yöneltilen bir soruyu ürün gamının giderek genişleyeceğini vurgulayarak yanıtladı. Togg’un pazardaki iddiasını ortaya koymak ve trendleri yakalamak üzere C-SUV’la ilk adımı attığını belirten Karakaş, “İlk modelimizi satışa sunmamızın hemen ardından 18 ay gibi bir süre içerisinde C-Sedan modelimizi pazara sunmayı istiyoruz. Yine C segmentindeki Hatchback model üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla, aynı DNA’yı taşıyan ve 5 modelden oluşan ürün gamımız tamamlanacak. 2030’a kadar tek bir platformdan 5 farklı model üretimiyle toplam 1 milyon adet araç üretmeyi planlıyoruz. Bu modellerle beraber ‘en maksimize’ adetlere ulaşacağımızı düşünüyoruz. Daha ulaşılabilir noktalar o zaman olacaktır” ifadelerini kullandı.

Toplantıda yaptığı sunumda batarya çalışmalarına ilişkin de bilgi veren Karakaş, “Yeterince hızlı bir şekilde hücresini, batarya teknolojisini geliştiremeyenlerin ciddi bir sıkıntısı olacak. Avrupa ciddi bir şekilde hücre üretimini artıramazsa bugün çip krizi olduğu gibi hücre krizi de olacak” dedi. Karakaş bu noktada, Mercedes’in ana şirketi Daimler’in de hissedarı olan Çinli Farasis ile yaptıkları batarya üretim anlaşmasını anımsattı.

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'HER LOGO TARTIŞILABİLİR'

Geçtiğimiz günlerde tanıtımı yapılan logonun aldığı eleştirilere de yanıt veren Togg CEO’su Gürcan Karakaş, “Her logonun tartışma süreci olur, olmalı da. Önemli olan logonun içerdiği anlam ve verdiği mesaj. Bugün birisi size ısırılmış elma getirse yine benzer şekilde eleştiriler alırdı. Yalın, farklı ve talepleri karşılayan bir logo olmasına önem verdik. Yaptığımız araştırmalar ve uzun süreli çalışmalar sonucu logomuz ortaya çıktı. Markamızdan beklentilerde ‘kendine özgü’, ‘güçlü’ ve ‘güvenli’ terimlerinin öne çıktığını gördük. TOGG yerine Togg kullanmamızın nedeni ise büyük harflerin yurtdışındaki telaffuzundaki farklılık. Ayrıca, ‘Togg’ teknoloji şirketini anımsatıyor” diye konuştu.

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OTOMOBİL YERİNE 'AKILLI CİHAZ'

Gürcan Karakaş, konuşmasında sık sık ‘akıllı cihaz’ vurgusu yaptı ve ‘ürün’ odaklı geleneksel bir otomotiv şirketi olmadıklarını dile getirdi. Karakaş, “Biz odağımıza kullanıcıyı alarak ‘akıllı cihaz’ üretimi gerçekleştireceğiz. Bütünsel bir yaklaşımla konuyu ele alıyoruz.Teknoloji herkesin erişebileceği noktaya geldiğinde sizi farklılaştırmaz. Bunu kullanıcıyı merkeze alarak farklılaştırırsanız ayrışırsınız. Togg kullanıcı odaklı yaklaşım ile klasik üreticilerden ayrışıyor. Vizyonumuz ‘USE-CASE Mobility’dir. Bu ifadeyi tescil ettirdik. Bir taraftan akıllı cihazımızı tasarlarken, öbür taraftan ihtiyaç duyacağı iş modelleriyle beraber o ekosistemi kurmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Mobilite çözümleri, büyük veri, siber güvenlik, fintek, blok zinciri, oyunlaştırma, akıllı şebekeler ve mobilite servisleri gibi stratejik alanlar üzerine yoğunlaşıyoruz. Önümüzdeki dönemde araç güvenliğini test eden EuroNCAP gibi, araçların siber güvenliklerinin de test edilip yıldızlanması söz konusu olacak. Blok zinciri teknolojisi zamanla araçların üzerinde birer dijital cüzdan olmasını da sağlayacak. Blok zinciri ve yapay zeka ekosistemlerin merkezinde yer alacak” dedi.

 

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#TOGG#Gürcan Karakaş#Logo

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