İşte TOKİ’de son bilanço

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CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Bakan Kurum’un yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Kılıç önergesinde “TOKİ’den ev alan kaç kişi taksitlerini ödeyememektedir? Taksitlerini ödeyemeyen kaç kişi hakkında yasal süreç başlatılmıştır? İllere göre kıyaslandığı zaman, en çok hangi ildeki vatandaşlar taksitlerini ödeyememektedir? Ne kadarlık bir borç yasal takiptedir? TOKİ borçlarını ödeyemeyenler için yapılandırma yapmakta mıdır? TOKİ’nin kurum ve kuruluşlara yaptığı satışlardan doğan alacağı var mıdır, varsa ne kadardır? TOKİ’nin belediyelerden ne kadarlık bir alacağı vardır?” sorularını yöneltti.

3 BİN TAŞINMAZA İŞLEM

Bakan Kurum, Kılıç’ın sorularını şöyle yanıtladı:

“TOKİ tarafından ödemelerini beş taksit üzerinde aksatan alıcılara ihtarname gönderilerek ödemeye davet edilmektedir. Buna rağmen ödeme yapmayan alıcılara yasal işlem sürecine geçilmektedir. Bugün itibariyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığına ödemeleri devam eden 278 bin 571 adet taşınmazdan beş taksit ve üzerinde borcu bulunan alıcı sayısı 12 bin 761 adettir. TOKİ tarafından ödemelerini yerine getirmediği ve taşınmazı iade etmediği için hakkında yasal işlem süreci başlatılmış toplam 3 bin 44 adet taşınmaz bulunmaktadır. Yasal işlem süreci devam eden alıcıların da ödeme imkânı bulunmaktadır.

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Ankara birinci

Toplu Konut İdaresi Başkanlığına taksit ödemesi yapmayan ve hakkında yasal işlem başlatılan hak sahiplerinin illere göre sıralaması: Ankara 332, Çorum 249, İstanbul 223, Balıkesir 212, Bursa 143, Diyarbakır 141, Denizli 122, Eskişehir 118’dir. Davası devam eden alıcılar da ödeme yapabilmektedir. TOKİ’ye 5 taksit ve üzerinde borcu bulunanlar için alacak tutarı 329 milyon 912 bin 840 lira olup ihtarname süreci tamamlanarak yasal işlem başlatılan konutların fesih sürecine devam edilmektedir. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın taksitlerde yapılan gecikmeler sonrası yapılandırma ve süre verme gibi uygulamaları bulunmamakta olup ihtarname göndermek suretiyle yasal işlem sürecine geçilmektedir. Ancak yasal işlem sürecinde taşınmaz alıcısına tahliye davası açılmış olsa dahi, taşınmaz alıcısı dava süreci sonlanmadan ödeme yapabilir ve hak sahipliğine devam edebilmektedir.

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BELEDİYE BORCU 66 MİLYON LİRA

BAKAN Kurum, kurum ve kuruluşlara yapılan protokoller kapsamında satış gerçekleştirdiğini de hatırlatarak, bu satışlardan kaynaklı TOKİ’nin güncel alacak tutarının 470 milyon 235 bin 269 lira olduğunu belirtti. Kurum, “TOKİ’nin belediyelerden (vadesi geçmiş) alacak tutarı ise 66 milyon 35 bin 138 liradır” dedi.