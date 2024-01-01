İşte otomotivin 2024 ajandası... Sıfıra ulaşmak zorlaşacak elektrikliler patlama yapacak nakdi olan fırsat arayacak

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2023 yılının tamamında sıfır otomobil fiyatları en çok satan segmentlerde (B,C ve D segmenti) yüzde 70’e yakın, ikinci el otomobil fiyatları yüzde 65 civarında arttı. Yılın ikinci yarısında, ÖTV matrah limitleri güncellenmediği için yüzde 45, 50, 60 ve 70’lik dilimler geçerliliğini yitirdi ve elektrikliler hariç Türkiye’de satılan tüm otomobillerden en az yüzde 80 ÖTV alındı. Bu zorlu satın alma koşullarına rağmen satışlar 1.2 milyon adede ulaşarak tarihi rekor kırdı. 2024 yılında ise beklentiler satışların 750-800 bin adet bandında gerçekleşerek “normal” seviyesine dönmesi.

İLK ADIM ÖTV OLABİLİR

Yılın ilk önemli gelişmesi ÖTV matrah limitlerinin güncellenerek fiyatların bir miktar düşmesi olabilir. Diğer yandan, 2024 tam anlamıyla elektrikli otomobillerin patladığı bir yıl olacak, beklentiler en az 100 bin adet elektrikli otomobilin satılacağı ve pazar paylarının yüzde 15’i zorlayacağı yönünde. Bu sene yeni bir otomobil almak isteyenleri ise en azından yılın ilk 6 ayı için zorlu günler bekliyor. Fiyatların 2023’te olduğu gibi her ay çok yüksek oranlarda artması beklenmiyor. Bu noktada belirleyici olan küresel maliyet artışları ve yurtiçinde döviz kurlarının seyri. Ancak, krediyle araç almak neredeyse imkânsız hale geldi. Tabi bu durum elinde nakdi olanlar için 2024 yılı içerisinde çeşitli fırsatlar yaratabilir.

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Elektrikliler hariç satılan tüm otomobillerin yüzde 80 ötv dilimine girmesi nedeniyle matrah güncellemesi bekleniyor.

Yılın ilk altı ayında krediyle araç alımlarında imkânların sınırlı, maliyetlerin ise çok yüksek olacağı belirtiliyor.

İkinci el araç fiyatlarının normalleşmeye devam edeceği, sıfır araçlarla arasındaki fiyat farkının giderek daha da açılacağı öngörülüyor.

Elektrikli otomobil satışlarının bu sene iki kat artarak 100 bin adedi aşması ve pazardan yüzde 15 pay alması bekleniyor.

Geçen yıl rekor kıran satışların bu yıl yüzde 30 civarında azalarak 750-800 bin adet olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

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OTOMOTİV SEKTÖRÜ YÖNETİCİLERİNİN HÜRRİYET’E ÖZEL 2024 TAHMİNLERİ...

‘NAKİT PARASI OLAN AVANTAJLI OLACAK’

Doğuş Otomotiv İcra Kurulu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bilaloğlu: 2024 yılında pazarın bu seneki kadar yüksek olacağını öngörmüyoruz. Otomobil ve hafif ticari araç pazarının yüzde 30 daralarak 800 bin adede gerilemesini bekliyoruz. Son 5 yıla baktığımızda aslında “normal” bir pazar olacağını da belirtebiliriz. 2024 yılının Türkiye otomotiv pazarında elektrikli araçların arttığı bir yıl olacağını öngörüyoruz. Kendi markalarımız da dahil olmak üzere, birçok marka; yeni modelleri pazara sunmaya başlayacak. Doğuş Otomotiv olarak 2023’te ilk 11 ay EV satış adetimiz 917 oldu. Şirketimizin kuruluşunun 30. yılı olan 2024 yılında ise Doğuş Otomotiv olarak tam anlamıyla bir elektrikli model atağı gerçekleştireceğiz. Mevcut durumda tüketicilerin finansmana ulaşması daha da güçleşecek. Nakit parası olanların daha avantajlı olacağı bir dönem yaşanacak.

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‘2. EL İLE FARK AÇILABİLİR’

Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer: 2024 yılında krediye ulaşımın zorlaşması ve kredi kullanım oranlarının düşmesine bağlı olarak pazarda yüzde 30-35’lik bir daralma olacağını öngörüyoruz. Bu doğrultuda 2024 yılı için pazara yönelik tahminimiz binek otomobil satışlarının 600-650 bin bandında, hafif ticari satışları ile birlikte de toplam pazarın 750 bin adetlere ulaşması yönünde. Döviz kuru yükseldikçe araç fiyatları yükselmeye devam edecektir tabii ki ancak 2024 yılının ikinci yarısında enflasyonda düşüş yaşanır ve kredi kullanım oranları iyileşirse pazar pozitife dönebilir. Özellikle ithal araçlarda, aracın menşeindeki enflasyon farkları ve artan döviz kurları da 2024’te fiyatlara yansıyacak. Bu bakımdan düşen alım gücü, tüketicilerin yeni bir otomobile erişimini biraz daha zorlaştıracak. 2024 yılındaki bir diğer önemli konu da 2. el araç fiyatlarındaki normalleşme olacak. Sahip olduğu otomobilini satarak sıfır bir araç satın almak isteyen tüketiciler için ödemeleri gereken farklar maalesef açılacak.

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‘HIZLI FİYAT ARTIŞLARI BEKLEMİYORUZ’

Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan: Bu yıl elde edilen 1 milyonun üzerindeki satışın ardında enflasyonist ortamda otomotivin yatırım aracı olarak tercih edilmesinin de büyük önemi bulunuyordu. Önümüzdeki dönemin ekonomik ve regülatif koşullarını öngörmek zor ancak şu anki verilere göre piyasanın tahmini pazarda yaklaşık yüzde 30 daralma olacağı yönünde. Türkiye’de otomotiv fiyatlarının 2023’teki gibi hızlı yükselişler göstermesini beklemiyoruz ancak tabii ki dünyada ve Türkiye’de yaşanacak gelişmelerin mutlaka yıl içerisinde fiyatlar üzerinde etkisi olacaktır. Önümüzdeki yıl satılacak her 100 araçtan 15’inin elektrikli olacağı düşünülüyor. Böylesine gelişmeye açık bir pazarda Türkiye’nin de ne kadar hızlı büyüdüğünü ve potansiyelini görüyoruz.

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‘BİRİKMİŞ TALEP KARŞILANDI’

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik: Birikmiş talebin büyük oranda 2023’te karşılanmış olması, finansman kaynağına ulaşma güçlüğü ve maliyetin artmasının da etkisiyle önümüzdeki yıl otomotiv pazarının yüzde 20-25 seviyelerinde daralmasını bekleyebiliriz. Fiyat tarafında ise kur seviyeleri ve enflasyon belirleyici olmaya devam edecek. Krediye erişimde zorluk, yüksek faiz oranları ve kur seviyeleri 2024 yılında yeni bir araç almak isteyen tüketicilerin karşılaşacağı 3 temel zorluk olarak sıralanacak. 2024 yılında BMW tarafında Yeni BMW iX2 ve Yeni BMW i5 Touring müşterilerimizle buluşturacağımız en önemli elektrikli modeller arasında yer alıyor. MINI markamızda ise, tamamen elektrikli Yeni MINI Countryman ve tamamen elektrikli MINI Cooper modellerini de heyecanla bekliyoruz.

‘PAZARDA REKABET HIZLA ARTACAK’

Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yarımdıcısı Tibet Soysal: 2024 yılında pazarın 2023 yılı gibi rekorlarla geçmesi beklenmiyor ancak çok olumsuz bir senaryodan bahsetmek de mümkün değil. Yeni markaların sektöre dahil olması ve yeni modellerin pazara sunulması ile tüketicilerin seçenekleri çoğalacak, sektörde rekabet artacak. Yüksek rekabet ortamında tüketiciler tercihlerini akıllarında güzel kalan markalardan veya yeni tanışıp iyi hizmet aldıkları, memnun kaldıkları markalardan yana kullanacaklar. Bu sene özellikle elektrikli otomobillerin yıl bazında elde ettikleri pazar payı bu senenin en yüksek payının da üstünde olacaktır. 2024 yılında satılan otomobillerin yüzde 12-13’ünün elektrikli olacağını söylemek mümkün.

‘ELEKTRİKLİ SATIŞI İKİ KAT ARTACAK’

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel: Özellikle Mart ayındaki seçimlerin ve para piyasalarındaki olası değişikliklerin otomotiv sektörünü etkileyeceğini tahmin ediyoruz. Faizler ve krediye ulaşmaktaki zorluklar kadar siyasi ve ekonomik gelişmeler de otomotiv sektörünün dinamiklerini değiştirebilir. Bu öngörülerimizden yola çıkarak; 2024 yılında gerçekleşmesi muhtemel toplam satış adetini 875 bin adet olarak tahmin ediyoruz. Ancak, her ne kadar toplam pazarda bir daralma eğilimi öngörsek de elektrikli otomobillerin satışlarındaki artışın devam edeceğini düşünüyoruz. Bundan 3-4 yıl önce payları yüzde 1 bile olmayan elektrikli araçlar için 2024 yılında yüzde 15 gibi bir pazar payı öngörüyoruz. Bu da elektrikli otomobil satışlarında yükselişin süreceği anlamına geliyor.

SEDAN’LAR DÖNÜYOR, MENZİLLER UZUYOR

TESLA’NIN İDDİALI RAKİBİ GELİYOR

GEÇTİĞİMİZ yılın son günlerinde Türkiye’de satışlara başlayan Çinli elektrikli otomobil devi BYD, dikkat çeken Sedan modeli Seal’ı yılın ilk çeyreğinde ülkemize de getirmeyi planlıyor. İddialı otomobilin maksimum sürüş menzili 570 km’ye kadar çıkabiliyor.

TOGG’DA ‘T10S’ GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR

Togg’un ikinci modeli Sedan gövde tipindeki T10S’in ilk kez bu sene görücüye çıkması bekleniyor. Modelin yollarla buluşması ise 2025’i bulacak. Öte yandan, 2023’te 19 bin 583 adet T10X teslimatı yapan Togg’un 2024 yılında teslimat adedini 60 bin adede kadar çıkarması bekleniyor.

‘ELEKTRİKLİ PASSAT’ HEYECANI

2024’te Türkiye’ye elektrikli otomobil çıkarması beklenen Volkswagen’in şüphesiz en çok talep görecek modellerinden birisi Passat’ın varisi olan elektrikli sedan modeli ID.7 olacak. 700 km’ye varan menzil sunması beklenen ID.7 yüzde 10’luk ÖTV diliminde kalırsa büyük talep görebilir.

ÇİNLİLERDEN BENZİNLİ ‘SEDAN’

2023’e damgasını vuran markalardan birisi şüphesiz Chery oldu. Benzinli modelleri Omoda 5, Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro ile satışlarını katlayan markadan önümüzdeki yıl Sedan atağı da bekleniyor. Marka yine benzinli motorla getireceği Arrizo 8 ile hem satışlarını hem de Sedan pazarını büyütebilir.

700 KM MENZİLLİ PEUGEOT

Çatısı altında Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Peugeot, Citroen, Opel gibi markalar bulunan Stellantis, elektrikli otomobillerde vites yükseltiyor. Grubun STLA Medium ismini verdiği yeni platformu 700 km menzilli ve yüksek verimli elektrikli otomobillerin üretilmesine imkân tanıyacak. Bu platforum ilk meyvelerinden Peugeot e-3008’in Türkiye satışı da yakında başlayacak.

FORD YENİDEN REKABETE KATILIYOR

Ticari araçlardaki başarısının aksine binek otomobil tarafında son 2 yıldır istediği çeşitliliği sunamayan Ford da 2024’ün iddialı markaları arasında. Marka, 2024 yılında Explorer ve Puma olmak üzere iki güçlü elektrikli modeli Türkiye’ye getirecek. Köln’de üretilecek yeni bir C-SUV ve Kuga da markanın önemli kozları arasında yer alacak.