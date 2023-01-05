İşte kampanyanın merak edilenleri

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1- Eşimin evi var ama benim yok. Kampanyaya başvurabilir miyim?

Kampanyada hanenin durumuna bakıldığı için eşlerden birinin ev sahibi olması halinde kampanyadan faydalanmak mümkün olmayacak.

2- Kampanya için yaş sınırı var mı?

Yaş sınırı aranmıyor. Ancak kişinin ekonomik hayata girmesi, bir bankada kredi alacak geliri olması gerekli. Kampanyadan yararlanacak kişinin son iki aya ilişkin SGK priminin ödenmiş olması şartı da aranıyor. Ev kadınları ise eşlerinin kefaleti ile konut sahibi olabilirler.

3- 25 yaşındayım ailemle yaşıyorum. Ailemin evi var, benim yok. Başvuru yapabilir miyim?

18 yaşını dolduran kişiler gerekli gelir şartını sağlıyor ve kredi alabiliyorlarsa ailenin (anne-baba) durumuna bakılmadan kampanyadan faydalanabilecek.

4- Aile geliri için bir sınırlama var mı?

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Kampanya kapsamında İstanbul 1. bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge; diğer tüm iller de 3. bölge olarak belirlendi. 1. bölgede azami hane geliri 80 bin TL, 2. bölgede 65 bin TL, 3 bölgede 45 bin TL olarak açıklandı.

5- Yaşadığım ilden başka yerde ev alabilir miyim?

1. ve 2. bölgede ev alacaklar için, ilgili ilde en az 1 yıl ikamet etme zorunluluğu var.

6- Daha önce ev alıp sattım, şu an evim yok. Kampanyadan faydalanabilir miyim?

Kişinin, bir yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekiyor.

7- Miras yoluyla ev sahibi olanlar kampanyadan faydalanabilir mi? Üzerime arsa olması engel teşkil eder mi?

Yapılan açıklamaya göre kooperatif üyeleri, hisseli konut tapusu sahipliği, miras yoluyla yüzde 50’nin üzerinde konut sahipliği, bağış yoluyla konut sahipliği ve evi bulunanlar kapsam dışında kalacak. Arsa ve veraset üzerinden hissesi düşenler varsa, bu hisse yüzde 50’den fazla değilse projelere başvurabilecek. Kırsalda arazisi, tarlası, evi olan ya da devremülk sahibi olanlar kampanyaya başvurabilecek.

8- Kampanya ne zaman başlayacak? Son başvuru tarihi nedir?

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Kampanya 16 Ocak’ta başlayacak. Son başvuru tarihi bulunmuyor, çünkü bunun yeni bir model olarak sürekli uygulanması planlanıyor.

9- Kampanyaya hangi firma ve projeler katılacak?

Kampanyaya katılan firmalar ve projelere dair bilgiler kurulacak web sitesi üzerinden tüketiciyle paylaşılacak. Emlak Konut GYO’nun yaptığı tüm projelerin kampanyaya dahil olduğu bilgisi verildi. GYODER, İNDER, KONUTDER, İMKON ve TMB gibi derneklere bağlı firmaların kampanyaya katılımı bekleniyor. Ayrıca 81 ilde mali ve teknik kriteri sağlayan tüm üreticiler de projelerini kampanyaya dahil edebilecek.

10- Tamamlanan bir konut almak zorunda mıyım? Yeni başlayan projeler de kapsamda mı?

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İnşaatı tamamlanan, inşaatı devam eden ve yapımına yeni başlanacak olan projeler kampanyaya katılabilecek. Tamamlanan konut, sıfır konut olmak zorunda; ikinci el evler kapsam dışında.

11- Konutta bir tavan fiyat olacak mı?

Konutta illere göre değişen tavan fiyat olacak. Bununla ilgili detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak.

12- Hangi ilde kaç konut kampanyaya katılacak?

İlk etapta 100 bin ailenin ev sahibi olması hedefleniyor. Bunun yüzde 25’i İstanbul’da olacak.

13- Kampanyaya katılacağım. Başvuru süreci nasıl ilerleyecek?

Önce konut üreticileri kriterlere uygun daireleri beyan edecek. Tüketici seçim yapacak ve bankaya başvuracak. Banka hem kişiyi hem de proje kriterlerini denetleyecek ve şartlar uygunsa kredi verecek. Finansman tutarları, 1. bölge olan İstanbul’da en çok 5 milyon TL, 2. bölgedeki illerde en çok 3 milyon TL, 3. bölgedeki illerde ise en çok 2 milyon TL olacak.

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14- Aldığım evi dilediğim zaman satabilir miyim?

Kampanyadan ev alanlar 5 yıl boyunca satış yapamayacak. Evin kiraya verilmesi için sınırlama yok.

15- Geçmişte kampanyalara büyük ilgi olunca fiyatlar artmıştı. Yeni kampanya da fiyat artışına yol açacak mı?

Geçmiş dönemde Emlak Konut öncülüğünde yapılan kampanyalarda ev sahibi olunmaması ya da gelir şartı aranmıyordu. Bu nedenle ağırlıklı olarak yatırımcılar, kazanç için ev aldı. Yeni kampanyada ise ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için birçok kriter var. Ayrıca bakanlıklar, bankaların temsilcileri, SPK, BDDK ve değerleme kuruluşlarından temsilcilerin yer aldığı bir komisyon kurulacak. Bu komisyon firmaların belirlediği fiyatları takip ederek, zam yapılmasının önüne geçecek.