İşte dünyanın en pahalı ve en ucuz şehirleri

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Dünyanın en pahalı ve en ucuz şehirleri tek tek belli oldu. Economist Intelligence Unit'in yaptığı çalışmaya göre ortaya çıkan raporda küresel hayat pahalılığı krizinin henüz sona ermediği vurgusu yapıldı.

Singapur ve Zürih bu yıl dünyanın en pahalı kenti olma konusunda kendi aralarında yarışırken onları Cenevre ve New York takip etti.

MAL VE HİZMET FİYATLARI ORTALAM YÜZDE 7,4 ARTTI

Yapılan araştırmada yaygın olarak kullanılan 200'den fazla mal ve hizmet için fiyatların yerel para cinsinden yıllık ortalama yüzde 7,4 arttığı, bunun geçen yılki artış olan yüzde 8,1'den düşük olduğunu ancak 2017-2021 yılları arasındaki trende göre yüksek kaldığı belirtildi.

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SİNGAPUR 11 YILDA 9 KEZ ZİRVEDE

En pahalı kentler arasında Singapur son 11 yılda 9 kez ilk sıraya yerleşti. Zürih'teki artışa sebep olarak ise İsviçre Frangı'nın gücü ve market, ev eşyası, eğlence fiyatlarındaki yükseklik olarak rapor edildi.

Cenevre ve New York'u Hong Kong ve Los Angeles takip ederken ilk 10'a giren diğer kentler Paris, Kopenhag, Tel Aviv ve San Francisco oldu.

ASYA'DA FİYATLAR DAHA DÜŞÜK ARTIYOR

Raporda, Asya ülkelerinde fiyatların diğer bölgelere kıyasla ortalama olarak nispeten daha düşük arttığının görülmeye devam edildiği belirtildi.

EN UCUZ KENTLER ŞAM, TAPRAN, TRABLUS VE KARACHI OLDU

En pahalı kentlerin yanında listenin en sonunda yer alan en ucuz kentler arasında Şam, Tapran, Trablus ve Karachi yer aldı. Hurriyet.com.tr