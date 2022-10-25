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İşte ABD ekonomisini bekleyen esas tehlike

Güncelleme Tarihi:

#ABD#Ekonomi#Piyasa
İşte ABD ekonomisini bekleyen esas tehlike
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 11:36

JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon "Jeopolitik gelişmeler ABD'de bir resesyon olasılığından daha endişe verici" ifadelerini kullandı.

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ABD ekonomisi yüksek enflasyonla mücadele ederken Fed'in attığı adımların olumlu sonuçları henüz görülmedi. ABD Merkez Bankası Fed faiz artırımı yaparak enflasyonu durdurmaya çalışsa da kısa vadede başarılı olamadı.

Uzun yıllardır görülmeyen enflasyon rakamlarıyla karşılaşan ABD ekonomisini bekleyen bir başka riski JP Morgan Chase CEO'su Jamie Dimon açıkladı.

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Dimon jeopolitik gelişmelerin, ABD'de resesyondan daha endişe verici odluğunu söyledi.

Dimon, Riyad'da düzenlenen konferansta Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın, ABD ile Çin arasındaki jeopolitik gelişmelerin ve daha geniş şekilde Batılı dünyanın ilişkilerinin ABD'de potansiyel bir resesyondan daha endişe verici olduğunu açıkladı.

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