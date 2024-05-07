İşte 2024’ün en iyi işverenleri... 600’den fazla şirket yarıştı 160 bin çalışanın katılımıyla belirlendi

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Great Place To Work, 2024 yılının ‘Türkiye’nin En İyi İşverenleri’ listesini açıkladı. Liste, 600’ün üzerindeki şirketteki iş yeri kültürü ve çalışan deneyimini ölçümleyen Trust Index anketine dahil olan 160 bin çalışanın yanıtlarına göre oluşturuldu. Listede yer alan şirketlere ödülleri geçtiğimiz hafta İstanbul’da düzenlenen etkinlikte takdim edildi. Bu yıl organizasyonların çalışan sayısına göre altı kategori üzerinden açıklanan listenin, 10-49 çalışan sayısı kategorisi, 50-99 çalışan sayısı kategorisinde, 100-249 çalışan sayısı kategorisinde, 250-499 çalışan sayısı kategorisinde, 500-999 çalışan sayısı kategorisinde ve 1.000 üzeri çalışan sayısı kategorisindeki şirketler yer aldı.

‘STRESİ İYİ YÖNETEN ŞİRKETLER FARK YARATTI’

Bu yılki sonuçları değerlendiren Great Place To Work CEO’su Eyüp Toprak, “Bu yıl Türkiye’de çok zor bir yılı geride bıraktık. Seçim, hiper enflasyon, genel umutsuzluk hali gibi sebeplere bağlı olarak bir önceki seneye göre genel güven endeksinde dört puan gerileme gözlemliyoruz. Yani en iyi işverenlerde de standart şirketlerde de çalışanlar yüksek stres seviyesine sahip. Tek fark, en iyi işverenler bu stresli durumu inovatif yaklaşımlarla, etkin liderlik uygulamalarıyla, açık iletişimle ve refah programlarıyla yönetmeyi başardı. Yani bu yılki gibi kriz dönemlerinde, çalışanlarına güvence altında hissettirmeyi başaran şirketler, bu krizi daha başarılı yönettiler” diye konuştu.

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Eyüp Toprak

MAAŞLAR ARTSA DA ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ

Toprak, değerlendirmesine şöyle devam etti: “Bu yıl gerçekleştirdiğimiz analizlerin en şaşırtıcı sonuçlarından biri de ilk beş şirkette dahi çalışanların şirketten beklentisindeki değişiklik oldu. Geçtiğimiz senelerdeki analizlerimizde çalışanlar, şirketlerinin topluma değer katmasını önemserken, bu seneki çıktılarımıza göre krize bağlı olarak iş kaybı yaşamamak için şirketin kendi konumunu, sağlamlığını korumasının daha önemli olduğunu dile getirdiler. Şirketler maaşları arttırsa da pazardaki fiyat artışı alım gücünü düşürdü. Fakat yüksek maaş politikasına sahip olmayan şirketlerin çalışanları mutsuz demek doğru değil. En iyi işveren unvanına sahip şirketlerdeki liderler, insan odaklı tutumla, değerle, kültürle, sağladığı eğitimlerle bu olumsuz algıyı kompanse edebiliyor.”

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500-999 ÜZERİ ÇALIŞAN SAYISI KATEGORİSİ

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1000 ÜZERİ ÇALIŞAN SAYISI KATEGORİSİ

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YÖNETİCİLERİN VİZYONU ÖNEMLİ

Y kuşağı ve Z kuşağı gibi genç kuşak yaş grupları detayında; standart, Great Place To Work-Sertifikalı ve En İyi İşveren listesinde yer alan şirketler özelinde ayrı ayrı yapılan değerlendirmeler, bu şirketler arasındaki en büyük farkın ‘yetkin yöneticiler’ olduğunu ortaya koyuyor. Toprak, konuyu şöyle yorumluyor: “Yönetici pozisyonundaki kişilerin vizyonu, kurum kültürü ile örtüşmüyorsa, bu birliktelik ya uzun soluklu olmuyor ya da yönetici kendi inanmadığı şeye çalışanı da inandıramıyor. Yüksek güven temeline dayalı kurum kültürü ve etkin liderlik pozitif bir çalışan deneyimi için en önemli iki unsur. Sözünü tutan, çalışanları paydaşı olarak gören, açık iletişim kuran, tutarlı, saygılı, insan kayırmayan, kapsayıcı liderlik çalışanların duygusal ve psikolojik dalgalanmalarının daha etkin şekilde yönetilmesini sağlıyor.”

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‘GURUR DUYULACAK BİR ÇALIŞMA KÜLTÜRÜ YARATTIK’

Logo Yazılım, Great Place To Work tarafından açıklanan Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2024 listesinde, 500-999 Çalışan Sayısı Kategorisi’nde 5 sıra birden yükselerek 2’nci sırada yer aldı. Logo Grup İnsan ve Organizasyonel Dönüşüm Direktörü Nebahat Kesgin, “GPTW Türkiye’nin En İyi İş verenleri listesini, çalışan deneyimi konusunda farkındalık yaratması ve iş dünyasına ilham vermesi açısından çok önemsiyoruz. Bu sene listedeki yükselişimiz, çalışanlarımızın parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyacağı bir çalışma kültürü için hayata geçirdiğimiz uygulamaların bir sonucu. Logo Yazılım olarak sektördeki öncü konumumuzu insan kaynakları alanına da taşıyarak; fırsat eşitliği ve çeşitliliğin ön planda olduğu, adil ve şeffaf bir işveren markası benimsiyoruz. Çalışanlarımızı sadece iş yaşamlarında değil, kişisel yetkinliklerinin gelişimi ve özel hayatlarında da destekleyici faaliyetler yürütüyoruz. Tüm Logolularla birlikte keyifle paylaştığımız çalışma ortamımızı sürekli olarak iyileştirmek için önümüzdeki dönemde de çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.

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Nebahat Kesgin

‘MOTİVASYONU ARTIRACAK BİR ORTAM SAĞLIYORUZ’

Yemek kartı markası Sodexo Avantaj’dan çalışan deneyimine odaklanan bir HR-tech markasına dönüşen Pluxee Türkiye, Great Place to Work Enstitüsü tarafından belirli standartlara göre belirlenen ‘Türkiye’nin En İyi işverenleri’ arasında yer aldı. Pluxee’nin insan odaklı kültürü, gelişime verdiği önem ve hem çalışanlara hem de topluma katkı sunma çabalarının ‘Türkiye’nin En İyi İşverenleri’ arasına girmelerinde önemli rol oynadığını belirten Pluxee Türkiye CHRO’su Feride Düzduran Gündüz, “İhtiyaç ve beklentilerin her geçen gün dönüştüğü iş dünyasında artık çalışanlar işlerinde sadece finansal bir kazanç aramıyor; iş tatmini, kariyer gelişimi, öğrenme ve gelişme fırsatları ile anlamlı ve katılımcı olabilecekleri bir çalışma ortamını önemsiyorlar. Bu noktada biz de Pluxee Türkiye olarak çalışma arkadaşlarımızın farklılaşan ihtiyaçlarını ön plana alarak, tüm İK uygulamalarımızı esneklik yaklaşımı ile tasarladık. Esnek hibrit çalışma modelimiz, esnek çalışma saatlerimiz, esnek yan hak uygulamamız PluxeeFlex ve anlık ödül platformumuz OnSpot ve dijital Pluxee Academy ile çalışanlarımızın motivasyonunu artıracak ve gelişimlerini destekleyecek bir ortam yaratıyoruz” diye konuştu.

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