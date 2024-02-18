İşte 2024’te düğün yapmanın maliyeti

Haberin Devamı

Ramazan Bayramı’ndan sonra düğün sezonu açılacak, hazırlıklar da şimdiden başladı. Yeni evlenecek çiftler düğün mekânı, mobilya, beyaz eşya gibi temel ihtiyaçları için araştırma yapıyor. TÜİK verileri düğün sektörünün, 2023’te de büyümeye devam ettiğini gösteriyor. TÜİK’e göre her yıl ortalama 600 bine yakın çift evleniyor. Bir çiftin ortalama düğün harcaması ise 250 bin TL olarak hesaplanıyor. Ev kurmanın maliyeti ise çok daha fazla. 2023’te evlenen bir çift, söz-nişan, kına, düğün ve ev kurma gibi tüm masraflar için ortalama 650 bin TL harcadı. Evlilik endüstrisinin geçen yıl 300 milyar TL’lik ekonomi yarattığı belirtiliyor.

Sektör temsilcileri düğün endüstrisinin 2024’te, 2023’e göre yüzde 30 ila 40 arasında büyüyeceğini öngörüyor. Aynı zamanda yeni evlenecek çiftler için verilecek 150 bin TL’lik faizsiz evlilik kredisinin de sektörde hareketlilik yaratması bekleniyor.

Haberin Devamı

Hürriyet sezon başlamadan sektörün oyuncularına beklentilerini sordu, evleneceklere maliyet hesabında referans olacak bir araştırma yaptı. Bu yıl en temel ihtiyaçlar için minimum şu fiyatlar çıktı: Düğün 30 bin TL, yemekli düğün 150 bin TL, mobilya 150 bin TL, beyaz eşya 74 bin TL, züccaciye 45 bin TL.

500 BİN DÜĞÜN YAPILACAK

Dugun.com’un kurucusu Emek Kırbıyık, “2024 yılında 500 binin üzerinde düğün yapılmasını bekliyoruz. Ancak bir çift sadece düğün yapmıyor. Düğünün yanı sıra; söz, nişan, kına, bekarlığa veda gibi birden fazla organizasyon ile evleniyor. Bu nedenle her yıl 1 milyon civarında organizasyon gerçekleşiyor” dedi.

YENİ TARZ DÜĞÜNLER

Kırbıyık, mekân ücretleriyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu: “2023 düğün mekânı ücretleri, enflasyon oranlarından da etkilenerek iki katına çıktı. Düğün salonunda 200 kişilik bir düğün 70 bin TL’den başlıyor. Eğer yemekli bir düğün düşünülürse bu fiyat 150 bin TL’lerden başlıyor. 1 milyona da düğün yapabilirsiniz, 70 bin TL’ye de.”

Haberin Devamı

“En popüler düğün mekanları kır düğününe uygun alanlar. Ayrıca düğün salonları ve otellerin balo salonları da popülerliğini sürdürüyor” diyen Kırbıyık, “Ama yeni tarz düğünler de karşımıza çıkıyor. Örneğin yeni nesil meyhaneler, tekne düğünleri, tatil bölgelerinde yapılan destinasyon düğünleri de öne çıkıyor” ifadelerini kullandı.

YÜZDE 30-40 ARTACAK

İstanbul Toplantı ve Düğün Salonu İşletmeleri Odası (İSTDO) Başkanı Adem Sönmez, 2024 sezonunun 2023’ten daha iyi olacağını belirtti. Sönmez, “Ön rezervasyonla çalışan işletmeleriz. İşletmelere gelen ön rezervasyonlardan gördüğümüz kadarıyla 2023’e göre 2024’te yüzde 30-40 oranında artış olacak. 2023’teki altın, döviz, beyaz eşya, mobilyaya bakıldığında düğün salonlarının fiyat artışı daha ekonomik kaldı. Gelin ve damadın en çok rahatsız olduğu şey ise kiralar. Kira artışlarından dolayı düğünler erteleniyor” diye konuştu.

Haberin Devamı

Sönmez, “100 kişinin altında davetlisi olanlar nikaha yöneliyor. Ama 100’ün üzerinde olan davetler için düğün isteniyor. Minimum 30-40 bin TL’ye düğün yapan yerler var. Ön rezervasyon artan fiyatlardan korunmayı da sağlıyor” dedi.

MOBİLYA 150 BİN TL

Evlilik harcamalarında en büyük kalemlerden birini mobilya oluşturuyor. MOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Balcı, sektörün ocak ayından itibaren durgun olduğunu ancak seçimden sonra ve düğün sezonuyla birlikte hareketlilik beklediklerini belirtti. Bu harekette verilecek kredinin de katkısı olacağını söyleyen Balcı, mobilya fiyatlarının 2023’e göre yüzde 30 arttığını ifade etti. Balcı, çiftlerin mobilya maliyeti için, “Yatak odası, yemek odası, koltuk takımı en az 150 bin TL” dedi.

Haberin Devamı

EV KREDİSİ SEKTÖRÜ CANLANDIRACAK

150 bin TL’lik düğün kredisinden sektörler memnun. Dugun.com’un kurucusu Emek Kırbıyık, “Biz bu tarz kredilerin sektöre katkısının olacağını ve hareketlilik yaratacağını düşünüyoruz. Özellikle büyük şehirlerde yaşayan beyaz yaka çiftlerin yaşa ve asgari ücret kısıtlamalarına takılacağını düşünüyoruz. Bu kısıtlamalar, biraz daha esnetilirse, sektöre daha fazla katkı sağlayacağına inanıyoruz” derken İSTDO Başkanı Adem Sönmez de “Evlilik kredisi pandeminin ardından odamızın hazırladığı bir projeydi. Olması gereken bir projeydi, sadece miktarın revize edilmesi gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Haberin Devamı

ZÜCCACİYE 45 BİN TL

Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) tarafından yapılan açıklamada ise, “Deprem bölgesinde başlatılan kredinin şu aşamada sektöre can suyu olacağını ve önümüzdeki dönemde bu kredinin tüm Türkiye’yi kapsamasını bekliyoruz” denildi. ZÜCDER’in verdiği bilgilere göre, tencereden elektrikli küçük ev aletlerine kadar evin tüm ihtiyaçlarını karşılayan çeyiz paketlerini minimum 45 bin TL’den başlıyor.