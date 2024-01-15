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İstanbullulardan 'Yarısı Bizden' kampanyasına tam destek

Güncelleme Tarihi:

#Mehmet Özhaseki#Yarısı Bizden#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Ocak 15, 2024 15:54

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’un kentsel dönüşümünde yol haritasını açıkladığı ‘Yarısı Bizden’ kampanyası, vatandaşlardan tam not aldı. ‘Yarısı Bizden’ kampanyasıyla ilgili Yunus Kıracı’nın, “Bir vatandaş en çok devletine güvenecek.” sözleri üzerine Bakan Mehmet Özhaseki, “Yunus kardeşimin de dediği gibi, Bir vatandaş en çok devletine güvenir. ‘Yarısı Bizden’ kampanyası ile devlet-millet el ele İstanbul’umuzu yeniliyoruz.” dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, olası Marmara depremine karşı İstanbul’u yüzyılın dönüşümüne hazırlıyor. ‘Yarısı Bizden’ kampanyası ile vatandaşa 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi ve 100 bin lirası da tahliye desteği olmak üzere toplam 1.5 milyon lira destek sağlayan Bakanlık, İstanbul’da yüzyılın dönüşümünü gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul’un kentsel dönüşümünde yol haritasını açıkladığı ‘Yarısı Bizden’ kampanyası vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmî sosyal medya hesabı üzerinden ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına ilişkin bir video paylaştı. Videoda depremzedelerin; ‘Yarısı Bizden’ kampanyası ve kentsel dönüşüm çalışmaları hakkındaki görüşlerine de yer verildi.

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“DEVLET-MİLLET EL ELE KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPIYOR”

Yarısı Bizden kampanyasına başvuran Yunus Kıracı’nın, “Bir vatandaş en çok kime güvenecek, devletine güvenecek. Zaten bir şey başarılırsa, güven odaklı başarılır.” şeklindeki sözleri üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Yunus kardeşimin de dediği gibi, ‘Bir vatandaş en çok devletine güvenir.’ ‘Yarısı Bizden’ kampanyası ile devlet-millet el ele kentsel dönüşüm yapıyor, İstanbul'umuzu yeniliyoruz.” ifadelerini kullandı.

İstanbullulardan Yarısı Bizden kampanyasına tam destek



“EVİMİ KENTSEL DÖNÜŞÜME VERDİM, MÜKEMMEL YAPILIYOR”

Videoda, konuyla ilgili görüşlerine yer verilen başka bir vatandaş, “Deprem büyük bir gerçek. Devletimiz de bununla ilgili önlem aldı. ‘Yarısı Bizden’ kampanyası, teşvik edici bir kampanya oldu.” şeklinde konuştu. Herkesin kentsel dönüşümden faydalanarak modern ve sağlıklı yapılara kavuşmasını tavsiye eden bir başka vatandaş da, “Evimi kentsel dönüşüme verdim. Mükemmel yapılıyor. Herkese tavsiye ederim. Devlet böyle büyük bir destek veriyor, başka ne isteriz?” açıklamalarını yaptı.

“YARISI BİZDEN KAMPANYASINA HERKESİN BAŞVURU YAPMASI GEREK”

Paylaşılan videoda, İstanbullu esnaflar da ‘Yarısı Bizden’ kampanyasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bir esnaf, “Devletin burada kesinlikle halkını ve milletini düşünerek hareket ettiğini düşünüyorum.” ifadelerine yer verirken, başka bir esnaf da, ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına herkesin başvuru yapması gerektiğini vurgulayarak, “Evim temiz, daha güzel ve sağlam olacak. Korkmayacağım.” dedi.

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#Mehmet Özhaseki#Yarısı Bizden#İstanbul

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