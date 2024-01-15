İstanbullulardan 'Yarısı Bizden' kampanyasına tam destek

Haberin Devamı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, olası Marmara depremine karşı İstanbul’u yüzyılın dönüşümüne hazırlıyor. ‘Yarısı Bizden’ kampanyası ile vatandaşa 700 bin lirası hibe, 700 bin lirası kredi ve 100 bin lirası da tahliye desteği olmak üzere toplam 1.5 milyon lira destek sağlayan Bakanlık, İstanbul’da yüzyılın dönüşümünü gerçekleştirmek için gece gündüz çalışıyor.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, İstanbul’un kentsel dönüşümünde yol haritasını açıkladığı ‘Yarısı Bizden’ kampanyası vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle karşılandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, resmî sosyal medya hesabı üzerinden ‘Yarısı Bizden’ kampanyasına ilişkin bir video paylaştı. Videoda depremzedelerin; ‘Yarısı Bizden’ kampanyası ve kentsel dönüşüm çalışmaları hakkındaki görüşlerine de yer verildi.

Haberin Devamı

“DEVLET-MİLLET EL ELE KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPIYOR”



Yarısı Bizden kampanyasına başvuran Yunus Kıracı’nın, “Bir vatandaş en çok kime güvenecek, devletine güvenecek. Zaten bir şey başarılırsa, güven odaklı başarılır.” şeklindeki sözleri üzerine Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Yunus kardeşimin de dediği gibi, ‘Bir vatandaş en çok devletine güvenir.’ ‘Yarısı Bizden’ kampanyası ile devlet-millet el ele kentsel dönüşüm yapıyor, İstanbul'umuzu yeniliyoruz.” ifadelerini kullandı.