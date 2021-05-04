İstanbul'da Uluslararası Girişimcilik Merkezi açılıyor

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, "Artık ölçek büyüdü, 2020 yılında Türkiye'de 179 işlemde 137 milyon dolar teknoloji girişimlerine yatırıldı. Bu yılın ilk çeyreğinde ölçekli birkaç işlem olması sebebiyle, sadece üç ayda bu seviye 509 milyon dolara çıkmış oldu. Türkiye'deki bu sektörün hacminin büyümesiyle, bizim birazcık daha buna ivme kazandırmak için daha çok girişimi de burada bulundurmamız gerekiyor." dedi.



Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Bilişim Vadisi'nin destekleri ile İslam İş Birliği Gençlik Forumu (ICYF) yürütücülüğünde İstanbul'da uluslararası kuluçka merkezi açılıyor.



Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi himayesinde, 600 milyon genç için çalışmalar yürüten ICYF ve Türkiye'nin en büyük tematik teknoparkı olan Bilişim Vadisi tarafından kurulacak merkez için taraflar arasında iş birliği protokolü imzalandı.



İmza törenine Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, ICYF Başkanı Taha Ayhan ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimoğlu katıldı.



Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu yaptığı açıklamada, üç kurum ortaklığında bir uluslararası bir girişimcilik merkezi kurulacağını belirterek, projeyi bir süredir yürütüp kendi aralarında değerlendirdiklerini, bugün de imza aşamasına geldiklerini söyledi.



Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi olarak girişim sermayesi ekosisteminin bir referans merkezi olarak faaliyet göstermesi için çabaladıklarına işaret ederek, şunları kaydetti:



"Geçtiğimiz yıllarda birçok başarıya imza attık ve bu çalışmalar sırasında çok da şey öğrendik. Bizi bu uluslararası girişimcilik merkezi sürecine iten bazı nedenler var tabi. İstanbul salgın öncesi yıl boyunca farklı etkinliklerde uluslararası girişimcilerin toplandığı bir merkez haline gelmişti. Bizim de bu etkinliklerin hepsine desteğimiz oldu. Burada dünyanın çok farklı coğrafyalarından katılımcıları Türkiye'de misafir ediyorduk ama bu çalışmayı yıl boyuna yaymak için bunu sürekli yürütülen bir program haline dönüştürmek bir adım atılması gerektiğini düşündük. Ve bu bağlamda şu anda bizimle beraber bulunan paydaşlarımızla ilerlemeye karar verdik.



Yine salgın döneminde yaptığımız online etkinliklerde de özellikle teknoloji girişimciliğine yönelik çalışmalarda, Türkiye'de yer alan uluslararası öğrencilerin, Türkiye'ye bir şekilde gelip burada çalışmaya başlamış, yaşamaya başlamış girişimcilerin ilgisini gözlemledik. Balkanlardan, Azerbaycan'dan, Pakistan'dan, Körfez ülkelerinden, diğer Arap ülkelerinden girişimcilerin Türkiye'deki faaliyetlerini daha da öte seviyelere götürmek için bizim bu yatırımcılarla buluşma toplantılarımıza katıldıklarını gözlemledik. Bu bağlamda biz de uluslararası odağı olan bir girişimcilik merkezi kurulması için iş birliği yapmaya karar verdik."



"DÜNYA TİCARET MERKEZİ'NDE FİZİKSEL OLARAK HAYATA GEÇECEK"



Dağlıoğlu, girişimcilik merkezinde şu an için online içeriklerin hedefteki teknoloji girişimcilerine ulaştırılacağını bildirerek, bunun fiziksel bir mekanının da olacağını, Dünya Ticaret Merkezi'nde fiziksel olarak hayata geçirileceğini, salgın dönemi sonrasında buranın daha aktif olmasını hedefinde olduklarını aktardı.



Geçten 10 yılda Türkiye'deki girişimcilik ekosisteminin geldiği noktaya dikkati çeken Dağlıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Son 10 ayda iki tane unicorn çıkardık, öncesinde bir çok küresel yatırımcının Türkiye'deki girişimlere yatırım yaptığını görüyoruz. Artık ölçek büyüdü, 2020 yılında Türkiye'de 179 işlemde 137 milyon dolar teknoloji girişimlerine yatırıldı. Bu yılın ilk çeyreğinde ölçekli birkaç işlem olması sebebiyle, sadece üç ayda bu seviye 509 milyon dolara çıkmış oldu.



Türkiye'deki bu sektörün hacminin büyümesiyle, bizim birazcık daha buna ivme kazandırmak için daha çok girişimi de burada bulundurmamız gerekiyor. Yani sermaye geldiği zaman burada yapacağı girişimi bulabilmesi, girişimciler geldiği zaman da kendilerine yatırım yapabileceği sermayeyi bulabilmesi lazım. Bu bağlamda böyle kendi dinamikleriyle büyüyen bu sektöre bir katkı sağlamamız gerekiyordu ve bu bahsettiğimiz uluslararası vizyonu da bugün eklemiş bulunuyoruz."



"BİRÇOK BAŞLIKTA EĞİTİM VE MENTORLUK DESTEĞİ SAĞLANACAK"



Toplantıda paylaşılan bilgiye göre, Uluslararası Girişimciliğin Merkezi'nde Türkiye'de yaşayan veya öğrenim gören yabancı genç girişimcilere kapılarını açacak merkez ile yenilikçi fikirlerin ürüne dönüşmesi için ihtiyaç duyulan imkanların sunulması hedefleniyor.

Bünyesinde girişimcilik dersleri verilecek, ticarileşme sürecinde destekler sunulacak, danışmanlık ve mentorluk çalışmaları yürütülecek merkez Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin ile Bilişim Vadisi'nin öncülüğünde ve ICYF'in koordinasyonunda İstanbul'daki yerleşkesinde hizmet verecek.



Girişimciliğin tüm aşamalarına dair desteklerin sunulacağı merkezde fikirden ürüne giden süreçte ihtiyaç duyulan mali, hukuki bilgilendirmeler, teknik eğitim, süreç yönetim ve iş modeli oluşturma kabiliyetine dair danışmanlık, pazarlama ve marka yönetim stratejisi eğitimleri dahil olmak üzere birçok başlıkta eğitim ve mentorluk desteği sağlanacak.



Uluslararası Girişimcilik Merkezi'nin kurulması ile ülkemizdeki insan sermayesinin bir bütün olarak değerlendirilerek ülkemizde bulunan yabancı genç girişimcilere yenilikçi fikirlerini hayata geçirebilecekleri bir merkez kazandırılması hedefleniyor.

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