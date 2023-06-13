İstanbul'da suya yüzde 13 zam

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi Haziran ayı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Kurulu Toplantısı, Saraçhane'deki Başkanlık Binası'nda gerçekleşti. Toplantı, Zeynel Abidin Okul başkanlığında yapıldı. Toplantıda, 2023 yılı su satış ve kullanılmış suların uzaklaştırılması bedeli tarife teklifleri, mülkiyeti İSKİ'ye ait bazı parsel ve hisselerin satışı, dolu ve boş memur kadro değişiklikleri ile bu yılın yatırım programı revizesi teklifi maddeleri görüşüldü. İstanbul'da suya zam teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

Buna göre İstanbul'da, konut birinci kademede 14,61 olan fiyat, yaklaşık yüzde 13 zamla 16,50 TL oldu. Konut ikinci kademede ise, 21,95 TL olan fiyat, yaklaşık yüzde 8'lik zamla 23,75 TL'ye yükseltildi. Yeni oluşturulan 30 metreküp ve üzeri kullanımlarda ise 21,95 olan mevcut tarife yüzde 47'lik bir artışla 32,34 TL oldu.

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YENİ SU TARİFESİ:

0-15 metreküp 16,50 lira

15-30 metreküp 25,75 lira

30 metreküp ve üzeri 32,34 lira

Ortak Sayaç 23,75 lira

6360 Sayılı Kanun ile Mahalle Olan Yerler 4,12 lira

Kırsal Yerleşik Alan/Kırsal Mahalle Olan Yerler 4,12 lira

Köy işyeri 10,80 lira

İşyeri 0-40 metreküp 43,23 lira

İşleri 41 metreküp ve üzeri 50 lira