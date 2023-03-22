Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

İstanbul'da metro hatlarında sefer saatlerine Ramazan düzenlemesi

Güncelleme Tarihi:

#Metro#İstanbul#Sefer Saatleri
İstanbulda metro hatlarında sefer saatlerine Ramazan düzenlemesi
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2023 08:03

Ramazan ayı nedeniyle 23 Mart-20 Nisan 2023 tarihleri arsında bazı hatlarda seferler saat 01:00'e kadar uzatıldı.

Haberin Devamı

Ramazan ayı nedeniyle İstanbul'da metro sefer saatleri uzatıldı. Metro İstanbul'un açıklamasına göre 23 Mart - 20 Nisan 2023 tarihleri arasında bazı hatlarda seferler saat 00:00'dan saat 01:00'a uzadı.

M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı, M1B Yenikapı-Kirazlı, M2 Yenikapı-Hacıosman, M3 Kirazlı-Başakşehir/Metrokent, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı, M5 Üsküdar-Çekmeköy, M6 Levent-Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü, M7 Yıldız-Mahmutbey, M9 Bahariye-Olimpiyat, T4 Topkapı Mescid-i Selam, T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı, F1 Taksim-Kabataş, F4 Boğaziçi Üniversitesi/Hisarüstü-Aşiyan hatlarında sefer saati 01:00'e uzatıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Metro#İstanbul#Sefer Saatleri

BAKMADAN GEÇME!

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı

James Bond filmlerini gerçeğe çeviren suikast! Bütün oklar onu gösteriyordu ama serbest kaldı... 'Dünyanın en yalnız insanı olmakla cezalandırılmıştı'

#Georgi Markov
Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir

Çocuğunun fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşanlar bu 5 tehlikeye dikkat! 'Durumun ciddiyetine göre velayetin kaldırılmasına kadar gidebilir'

#Çocuk Hakları
BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek

BİR SORUDAN FAZLASI | Bu misafirler ne zaman gidecek?

#Misafir