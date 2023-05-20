İstanbul'da ilk evini alacaklara kampanya... 13 bin konut inşa edilecek

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ARTAN konut fiyatları nedeniyle dar ve orta gelirli için ev sahibi olmak giderek zorlaşırken, sosyal konut yatırımlarına yönelik projeler peş peşe geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 250 bin konutluk tarihi sosyal konut hamlesi ve kredi faizini düştüğü ‘Yeni Evim’ kampanyalarından sonra şimdi de İstanbul’da evi olmayanlar için yeni bir kampanyanın duyurusunu yaptı. Emlak Konut ve Türk Hava Yolları’nın, İstanbul Havalimanı yakınında ilk evini alacaklar için başlattığı ‘Yenişehir Evleri Arnavutköy’ projesinin kura başvuruları başladı. İstanbul Yeni Havalimanı’na 10 dakika ulaşım mesafesindeki Arnavutköy’de 2.5 milyon metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek projede toplam 13 bin bağımsız bölüm yer alacak.



7 BİN 500 TL TAKSİT



Yapılan açıklamada projede az katlı ve yatay mimari anlayışıyla tasarlanan 1+1, 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri bulunacağı belirtilirken ödeme planı için de şu bilgiler paylaşıldı: “Katılım şartlarını sağlayan başvuru sahipleri, gerçekleştirilecek kura çekimi ile hak sahibi oldukları projeden, yüzde 20 peşinat, 120 ay vade ve 7 bin 500 TL’den başlayan taksitlerle ev sahibi olabilecek. Ödemeler Emlak Konut ödeme sistemiyle Emlak Konut’a gerçekleştirilecek.”



GENÇLERE KONTENJAN



Daha önce sosyal konut projesinde olduğu gibi bu kampanyada da gençlere özel bir kontenjan ayrıldı. Projede toplam konut sayısı üzerinden engellilere yüzde 5, şehit ve gazi yakınlarına yüzde 5, gençlere ise yüzde 20 kontenjan ayrılacak. Ayrıca, 18-30 yaş arasındaki gençlerin ev sahibi olabilmeleri için gelir şartı da aranmayacak.

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NASIL MÜRACAAT EDİLECEK?



EMLAK konut ve THY ortak projesi için başvurular www.emlakkonut.com.tr adresi üzerinden 2 Haziran tarihine kadar yapılabilecek. Kuraya katılım için 1.000 TL başvuru ücreti ödenecek. Kura sonucu hak sahibi olamayanlar başvuru bedelini geri alabilecek.

Projede bölgesel park ve yaşam alanları, meydanlar, etkinlik alanları, dini tesis, eğitim, sağlık, spor alanları ile yaya ve bisiklet yolları yer alacak. Ayrıca enerji verimliliği ön planda tutulacak.

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KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?



· Sadece ilk evini alacak vatandaşlar müracaat edebilecek.



· İstanbul’da ikamet edenler faydalanacak.



· Hane halkı (eşler) üzerine kayıtlı evinin olmaması gerekecek.



· Son bir yıl içerisinde tapu devrinin yapılmamış olması şartı aranacak.



· Mücbir sebepler hariç alınan evlerde beş yıl boyunca satış işlemi yapılamayacak.