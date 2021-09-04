İstanbul’da içme suyu havzasını doldurup kuruttular! 3 kişiye 32 bin TL ceza kesildi

Balıkların yaşam döngülerini sürdürebilmeleri için su ürünleri istihsal alanlarının gerekli olduğunu vurgulayan İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, “1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında, denizlerimiz ve iç sularımız olan Sazlıdere Barajı, Terkos Barajı ve Büyükçekmece Gölü su ürünleri istihsal alanlarımızdır. 1380 sayılı Kanun’a göre, orada izinsiz bir şekilde malzeme alınması ve doldurulması yasaktır. Sazlıdere Barajı’nın kıyısında 3 noktada da dolgu yapıldığını tespit ettik. Eski haline getirmeleri için bunu yapanlara 15 gün süre tanıdık. Eski haline döndürme çalışmalarının şu an sürdüğü bilgisini aldık. Eski haline getirilmezse gerekli çalışmalar yapılarak, kendilerinden tahsis edilecek” diye konuştu.

‘İZİNSİZ YAPILAMAZ’

Arazinin kişiye ait olma durumunda dahi tarım arazilerinde, kıyı bölgelerinde, meralarda ve özel kanunla korunan ormanlarda izinsiz bir şekilde dolgu yapılamayacağını belirten Karaca, “Bunu arazi sahipleri yapmış ama izinsiz bir şekilde yaptıkları için bu duruma müdahale ettik. Çok yaygın bir alanda görev yapıyoruz. Vatandaşlarımızın bu konuda hassasiyet göstermelerini her zaman istiyoruz. Kaçak avcılık ve dökümle ilgili, özellikle istihsal veya tarım alanlarında bir müdahaleyi bizlere bildirdikleri takdirde gerekli işlemleri yapacağız” dedi.

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