İstanbul’da 4 tesis için organizasyon ihalesi yapıldı

3 yıllığına 3.7 milyon lira muhammen bedelle yapılan ihalenin ikinci aşaması olan değerlendirme sürecinin devam ettiği belirtildi. İBB Destek Hizmetleri’ne bağlı İşletmeler Müdürlüğü tarafından önceki gün Yenikapı’daki Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen ihale, ‘Organizasyon hizmetlerinin işletilmeye verilmesi’ adı altında yapıldı. İhalede, Bakırköy Florya, Avcılar Denizköşkler, Beykoz Koru ve 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde yemeksiz ‘süsleme ve düğün organizasyonları’nı kapsıyor. 3 yıllığına 3.7 milyon lira muhammen bedelle ‘kapalı teklif arttırma usulü’yle düzenlenen ihalede tesislerin alanı 8 bin metrekareyi kapsıyor. Sosyal tesislerin 2017’deki ihalesini 4.2 milyon lira bedelle, Sakyol İnşaat firması almıştı. Ak Parti İl Genel Meclis Üyesi Zeki Pehlivan’ın sahibi olduğu şirketin adı daha sonra Leroz Lunapark Turizm Gıda İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş olarak değiştirilmişti. Şirket Zeytinburnu’ndaki merkezini, ihaleyi aldıktan sonra Florya Sosyal Tesisleri’ne taşımıştı.

İŞTE O TESİSLER

* Beykoz Koru Sosyal Tesisleri, Beykoz ile Paşabahçe arasındaki sırtlardan başlayarak Riva’ya kadar uzanıyor.

* Avcılar Denizköşkler Tesisleri, sahil şeridinde bulunan tesis Türk mimarı formuyla inşa edildi.

* Bakırköy Florya Tesisleri, 121 dönümlük bir korulukta yer alıyor. Restoranın yanı sıra Şahin Tepesi, Sahil Kafe ve Bahar Kafe olmak üzere üç ayrı kafeterya bölümünden oluşan tesisler, ‘Havuzlu Bahçe’, ‘Kır Bahçesi’ ve ‘İdeal Salon’ olmak üzere üç ayrı mekana sahip.

* 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri, Zeytinburnu’nda modern mimarisiyle dikkat çekiyor. Tesis, İstanbul’un en büyük şehir parkı içerisinde yer alıyor. Metro, tramvay, metrobüs ve otobüslerin kesiştiği, İstanbul’un en merkezi noktalarından birinde konumlandırılan tesis, rahat ulaşılabilirliği de ayrı bir konfor sunuyor.

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