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Ekonomi
Haber Giriş: 26.04.2021 - 16:47 | Son Güncelleme:

İstanbul Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak

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İstanbul Üniversitesi 33 öğretim üyesi alacak

İstanbul Üniversitesi, “İstanbul Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Kriterleri” uyarınca Profesör ve Doçent kadrolarına eleman alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre başvurularbilanın Resmî Gazete’de yayımı  tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içinde İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı’na yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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