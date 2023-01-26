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İstanbul taksilerinin tepe lambaları değişecek

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#Taksi#Tepe Lambası#Rezerve
İstanbul taksilerinin tepe lambaları değişecek
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2023 12:04

İBB’nin “Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi” UKOME’de görüşülen karar sonrasında oy çokluğuyla kabul edildi. Bu çerçevede taksilerin tepelerinde dolu, boş, rezerveli gibi ifadeler yer alacak.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin "Taksi Taşımacılığında Kullanılan Tepe Lambası Düzenlenmesi Teklifi" bugün UKOME toplantısında görüşüldü ve onaylandı. İstanbul'daki taksilerde taksimetrelere bağlı olan akıllı tepe lambaları yer alacak. Lambalarda araçta yolcu varsa 'dolu' yolcu yoksa 'boş' yazacak. Taksiciler yolcu almaya gidiyor ise lambalarda 'rezerve' yazısı yazacak. Böylelikle uygulama sonucunda taksilerde 'yolcu seçme, yolcu almama' gibi yaşanan sorunların ortadan kaldırılması planlıyor.

3 ay içerisinde tüm taksilerde akıllı tepe lambaları yer alacak. Bu lambalar yolcu ve taksici arasında iletişim kurmak amacıyla kullanılacak. Lambalarda araçta yolcu varsa 'dolu', yolcu yoksa 'boş', yolcu almaya gidiyor ise lambalarda 'rezerve' yazısı yazacak. Aynı şekilde değişim saati gelen taksilerde ise 'rezerve' yazısını kullanacak. Böylelikle uygulama sonucunda taksilerde 'yolcu seçme, yolcu almama' gibi yaşanan sorunların ortadan kaldırılması hedefleniyor. Bunun yanı sıra sürücü ve yolcu güvenliği içinde taksilerde panik butonları yer alacak. Buton kullanıldığında tepe lambasında 'S.O.S' yani yardım çağrısı verilecek.

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#Taksi#Tepe Lambası#Rezerve

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