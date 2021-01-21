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Ekonomi
Haber Giriş: 21.01.2021 - 14:12 | Son Güncelleme:

İstanbul Okan Üniversitesi 150 öğretim üyesi alacak

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İstanbul Okan Üniversitesi 150 öğretim üyesi alacak
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İstanbul Okan Üniversitesinin  mevcut  ve  açılması  planlanan  bölümlerinin  2547  sayılı  Yükseköğretim Kanunu  ve  12.06.2018  tarih  ve  30449  sayılı  Resmî  Gazete’de  yayımlanarak  yürürlüğe  giren “Öğretim  Üyeliği  Yükseltilme  ve  Atanma  Yönetmeliği’nin”  ilgili  maddeleri  uyarınca  aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolarına Öğretim Üyeleri alınacaktır.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, adayların  ilanın  yayımlandığı  tarihten  itibaren  15  (on  beş)  gün  içerisinde,  şahsen  veya posta  yoluyla  başvurmaları  gerekmektedir.  Süresi  içinde  yapılmayan  başvurular  geçerli  kabul edilmeyecektir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

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