İstanbul Okan Üniversitesi 100 öğretim üyesi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir ve süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecek.

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