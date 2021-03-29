İstanbul Okan Üniversitesi 100 öğretim üyesi alacak
İstanbul Okan Üniversitesi mevcut ve açılması planlanan bölümleri için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyeliği Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin” ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre adayların ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde, şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir ve süresi içinde yapılmayan başvurular geçerli kabul edilmeyecek.
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