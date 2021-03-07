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Ekonomi
Haber Giriş: 07.03.2021 - 22:30 | Son Güncelleme:

İstanbul Medipol Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

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İstanbul Medipol Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak

İstanbul Medipol Üniversitesi 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin yürürlükteki ilgili maddelerine göre “Devamlı statüde” öğretim üyesi alacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içinde Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük İnsan Kaynakları ve Planlama Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Dekanlığa/Müdürlüğe şahsen yapılacaktır.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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