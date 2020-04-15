İstanbul İhracatçı Birlikleri’nden ilk çeyrekte 2 milyar dolarlık ihracat

İstanbul İhracatçı Birlikleri'nden (İİB) yapılan açıklamaya göre, İstanbul İhracatçıları, yakaladığı ihracat artışını tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına rağmen yılın ilk çeyreğinde de sürdürdü. İİB, yılın ilk çeyreğinde (ocak-mart), geçen yılın aynı dönemine kıyasla, ihracatını yüzde 9 artırarak, bünyesinde bulunan yedi ihracatçı birliği ile toplamda 2 milyar dolar tutarında ihracat yaptı. İİB, Genel Sekreterlikler bazında ihracatını en fazla arttıran birliklerden oldu. İstanbul İhracatçıları, ilk çeyrekte 188 ülke pazarına ürün sattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Muhsin Çakıcı, şunları aktardı:"Dünya ekonomisini sarsan koronavirüs salgınına rağmen, 2020’nin başında yakaladığımız ihracat artışını ilk çeyrekte de devam ettirdik. Çalışanlarımızın sağlığını ön planda tutarak, çalışmalarımızı başarı ile yürütmeye devam ediyoruz. İlk çeyrekte, değer bazında 128.5 milyon dolar ile en fazla ihracatı Irak’a, 114 milyon dolar ile Norveç’e ve 105 milyon dolar ile Almanya’ya gerçekleştirdik. Ülke grupları olarak baktığımızda ise yine ilk çeyrekte ve değer bazında en fazla ihracatı 544 milyon dolar ile Avrupa Birliği ülkelerine yaptık."



İLK ÇEYREKTE EN ÇOK İHRACAT IRAK’A

İstanbul İhracatçı Birlikleri, ilk çeyrekte, değer bazında en fazla ihracatı 128 milyon dolar ile Irak’a gerçekleştirdi. Irak’a en fazla kümes hayvanları, hayvansal mamuller, mobilya, kağıt ve orman ürünleri satıldı. İİB, Irak’ın ardından değer bazında en fazla Norveç, Almanya, İtalya ve Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) ihracat yaptı. İİB tarafından yapılan ihracatta Norveç’e gemi ve yat; Almanya’ya fındık ve mamulleri ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri; İtalya’ya fındık ve mamulleri; ABD’ye ise hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ön plana çıktı.



İİB, MART AYINDA YÜZDE 0.7 ARTIŞLA, 660 MİLYON DOLARLIK İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİ

İstanbul İhracatçı Birlikleri, Mart ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0.7 artışla, 660 milyon dolarlık ihracat yaptı. Birlik, Mart’ta en fazla ihracatı Almanya’ya gerçekleştirdi.

İSTANBUL HUBUBAT, BAKLİYAT, YAĞLI TOHUMLAR VE MAMULLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ’NDEN İHRACAT ARTIŞI

İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İHBİR), ilk çeyrekte, bir önceki yıla göre ihracatını yüzde 2 oranında artırarak, 514 milyon dolarlık ihracat yaptı. Birlik, mart ayında ise yaklaşık 175 milyon dolarlık ihracat yaptı.



İSTANBUL MOBİLYA, KAĞIT VE ORMAN ÜRÜNLERİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ, İHRACATINI YÜZDE 4.6 ORANINDA ARTTIRDI

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği, ilk çeyrekte 443 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Birlik, ihracatında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,6 oranında bir artış sağladı. Birlik, Mart ayında ise yaklaşık 150 milyon dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.



GEMİ, YAT VE HİZMETLERİ İHRACATLARI BİRLİĞİ'NDEN AKTİF ÇIKIŞ

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği (GYHİB), yeni yılın ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre ihracatını yüzde 21.8 oranında arttırarak, 325.5 milyon dolar tutarında ihracat yaptı. GYHİB, mart ayında ise 69 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Gemi, Yat ve Hizmetleri sektörü, ilk çeyrekte Türkiye’nin ihracatını en yüksek oranla arttıran sektörlerinden oldu.

İSHİB’DEN 183 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği’nin (İSHİB), ilk çeyrekte ihracatı 183 milyon dolar oldu. İSHİB, Mart ayında ise 58 milyon dolar tutarında ihracat yaptı.

İFMİB’DEN ÖNEMLİ ARTIŞ

İstanbul Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (İFMİB), 2020’nin ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla ihracatını yüzde 19.8 oranında arttırarak, yaklaşık 197 milyon dolarlık ihracat yaptı. İFMİB, Mart ayında ise 96 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi.



İSTANBUL YAŞ MEYVE VE SEBZE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ'NDE KAYDA DEĞER YÜKSELİŞ

İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, yılın ilk çeyreğinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33.3 oranında ihracat artışı ile 92 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. Birlik, Mart ayında ise 31.5 milyon dolarlık ihracat yaptı.

KUMİB’DEN İLK ÇEYREKTE YÜZDE 3.4'LÜK ARTIŞ

İstanbul Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KUMİB), ilk çeyrekte ihracatını, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3.4 oranında arttırarak, 44 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi. KUMİB, Mart ayında ise 13 milyon doların üzerinde ihracat yaptı.