İstanbul için ‘Yeşil Mutabakat’

Online düzenlenen törende konuşan EBRD Başkanı Odile Renaud Basso, “Çok güzel, etkin ve aktif bir işbirliğimiz var İstanbul’la. İstanbul’un gelişimine katkıda bulunmak, ortaklığımızı ilerletmek, birlikte projeler geliştirmek bizim için çok önem arz ediyor. Yeşil şehirler bizim için çok önemli. İstanbul boyutundaki bir şehrin bize katılıyor olması bizim açımızdan gerçekten çok kıymetli” dedi. Basso, “İstanbul’da zaten iki metro hattını finanse ediyoruz. Daha fazlasını finanse etmeye hazırız” şeklinde konuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise depremin İstanbul için en önemli tehdit olduğunu belirterek, “Yenilenme konusunda büyük hamleler yapıyoruz. Kentin yapı stokunu çok güçlendirmemiz lazım” dedi. İmamoğlu, EBRD ile gerçekleştirmeyi planladıkları ilk projenin, İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü TÜYAP Metro Hattı olarak belirlendiğini belirtti. İmamoğlu, 2 yılda İstanbul’a 4 milyon metrekare yeşil alan eklendiğini de söyledi.

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