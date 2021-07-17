İstanbul Havalimanı’nda yolcu hareketliliği

Bayram tatili boyunca yurtiçi uçuşlarda 427 ek sefer konulduğunu açıklayan Türk Hava Yolları İstanbul, Ankara, Bursa ve Kocaeli'nden Türkiye'nin dört bir yanındaki 30 havalimanına sefer gerçekleştirecek. THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, ek seferlerin 249'u İstanbul Havalimanı'ndan, 74'ü İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ve 100 ek sefer ise Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan gerçekleştirilecek.

Ayrıca yurtdışı uçuşlarına başlayan AnadoluJet tatil nedeniyle yurtdışında 5 noktaya 14 ek sefer gerçekleştirecek. Bayram tatili sürecinde oluşacak seyahat talebini karşılamak üzere THY tarafından düzenlenen ek seferlerde Trabzon, İstanbul ve Ankara'nın yanı sıra Bursa ve Kocaeli'nden de ek uçuş düzenlenecek.

Trabzon 16-25 Temmuz tarih aralığında 61 ek seferle en yoğun uçuş noktası olacak. Trabzon'u 48 ek uçuş ile Bodrum-Milas ve 44 uçuş ile Antalya Havalimanı takip ediyor. Ek sefer sayısının en fazla olduğu günler ise 95 uçuş ile 17 Temmuz Cumartesi ve 105 uçuş ile 25 Temmuz Pazar günleri olacak.

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