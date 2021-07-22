AA
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İstanbul Havalimanı'nda çocuk oyun alanları ücretsiz hizmet veriyor
İstanbul Havalimanı İşletmesi (İGA), çocukların aileleriyle konforlu şekilde seyahat edebilmesi için oyun alanlarını ücretsiz hizmete sundu.
İGA'nın Twitter'daki resmi sosyal medya hesabından havalimanında bulunan çocuk oyun alanıyla ilgili paylaşım yapıldı. Paylaşımda, "İstanbul Havalimanı'nda #ŞimdiÇocuklarınZamanı Ailenizle birlikte seyahatinize eğlence katacak çocuk oyun alanlarımız, 7/24 ücretsiz bir şekilde tüm minik misafirlerimizin hizmetinde." ifadelerine yer verildi.