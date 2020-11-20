İstanbul Havalimanı’na Avrupa’nın en iyisi ödülü

İGA İstanbul Havalimanı’na ödülü, Belçika’nın başkenti Brüksel’de dün düzenlenen ödül töreninde takdim edildi. İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, yolcuların en önemli talebinin dijital seyahat deneyimi yaşamak olduğunu belirtti. Bu talebi dikkate alarak, ilk günden bu yana dijitalleşme ve teknolojiyi İstanbul Havalimanı’nın tam kalbine yerleştirdiklerini kaydeden Samsunlu, “Bu doğrultuda, SESAR vizyonuyla eşleşen ve teknolojinin geniş imkanlarından yararlanarak sunduğumuz akıllı çözümler sayesinde İstanbul Havalimanı’nda yolcularımıza benzersiz bir dijital seyahat deneyimi yaşatabiliyoruz. Yakın gelecekte dijital entegrasyondaki hızımızı katlayarak, havalimanı işletmeciliğini ‘teknolojik işletmecilik’ noktasına taşımak başlıca hedefimiz” değerlendirmesini yaptı.

Samsunlu, İstanbul Havalimanı’nda 6 ay içinde hayata geçmesi planlanan en iddialı teknolojik uygulamanın ‘biometri/yüz verisiyle yolculuk ve alışveriş’ imkanı olacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti: “Uygulama ile yolcunun bileti, pasaportu ve dijital biometrik verisi İstanbul Havalimanı mobil uygulaması üzerinden eşleştirilecek. Ayrıca, ‘Akıllı Havalimanı’ konseptiyle çıktığımız yolda yapay zeka destekli akıllı sohbet sistemi projemiz sayesinde yolcularımıza havalimanımızda anlık bilgilendirmeler yaparak, 7/24 destek imkanına kavuşacağız. İlk günden bu yana yapay zekayı iş süreçlerimizin her noktasında kullanarak, verimliliği sürekli artırmayı hedefledik. Nesnelerin interneti (IoT) teknolojisiyle, takip mekanizmalarını da havalimanımızda hayata geçirmiş durumdayız.”