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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 09.03.2021 - 10:20 | Son Güncelleme:

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu

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İstanbul Havalimanı Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu

İstanbul Havalimanı, 1-7 Mart tarihleri arasında Avrupa'nın en çok sefer yapılan havalimanı oldu.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre İstanbul Havalimanı'nın 1 - 7 Mart tarihlerinde Frankfurt, Amsterdam Schiphol ve Paris CDG havalimanlarını geçerek Avrupa’nın en çok sefer yapılan havalimanı olduğu bildirildi. İstanbul Havalimanı'ndan geçen hafta günlük ortalama 551 sefer gerçekleştirildi.

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