Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

İstanbul Finans Merkezi açıldı... 'Ekonominin ve ticaretin kalbi İstanbul'da atacak'

Güncelleme Tarihi:

#Murat Kurum#İstanbul Finans Merkezi#İstanbul
Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 14:34

İstanbul Finans Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla bugün açıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, yaptığı konuşmada '550 yıl sonra dünya ticaretinin merkezi olacak bu büyük eseri insanlığa sunmanın haklı mutluluğunu gururunu yaşıyoruz. Ekonominin ve ticaretin kalbi İstanbul'da atacak' ifadelerini kullandı

Haberin Devamı

Bakan Kurum'un konuşmasından satır başları şu şekilde:

Bugün Türkiye Yüzyılı'nın lideri Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ülkemizi ekonomi üssü yapacak, çağ başlatacak İstanbul Finans Merkezi'nin açılışını gerçekleştirmenin heyecanı ve mutluluğu içerisindeyiz.

550 yıl sonra dünya ticaretinin merkezi olacak bu büyük eseri insanlığa sunmanın haklı mutluluğunu gururunu yaşıyoruz. Bu güzide eserle İstanbul'u finansın merkezi yapan, Türkiye Yüzyılı'nı başlatan Cumhurbaşkanımıza sonsuz şükranlarımızı sunuyorum

LONDRA VE NEW YORK İLE REKABET EDECEK

3 milyon 380 bin metrekare inşaat alanına sahip yatırım değeri olarak 65 milyar lirayı bulan İFM ülkemizi dünyayla yarışır hale getirecek. Londra ve New York gibi finans merkezleriyle rekabet edebilir konuma taşıyacak.

2100 kişilik talimatlarınızla kongre salonu yapalım demiştiniz. 2100 kişilik kongre merkezini Anadolu Yakası'na kazandırıyoruz.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınCumhurbaşkanı Erdoğandan önemli açıklamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalarHaberi görüntüle

İFM METRO İNŞAATI SÜRÜYOR

Buraya gelen çalışan 100 bin kişiye hizmet veren finans sektörümüze otopark trafik sorununu çözecek. Ümraniye Kadıköy hattında bağlantı planladık, İFM altında metro inşaatı yürüyor. Buradaki çalışanlarımızın bölgemizin ihtiyaçlarını giderecek cami, yeşil alan, okulları içinde barındırıyor. Finansın merkezinin tasarımında mimarlık tarihimizin Mimar Sinan'ın formlarını kullandık.

Bu eserimizin tasarımında bir yüzü Kapalıçarşı'ya batıya bakarken diğer yüzü de Anadolu'muza Ulu Camimize bakmaktadır. Özel tasarımcılarımızla çalışılmış ve geleneklerimizle bezenmiş finansımızın da kalbi atacaktır. Daha nice dev eserlerimizi Cumhurbaşkanımız liderliğinde kazandırmaya devam edeceğiz. 14 Mayıs'ta eser siyaseti diyeceğiz. 15 Mayıs sabahına uyanacağız. 15 Mayıs sabahı bekleyen depremzede kardeşlerimiz var. Dün 77. gününde 100 bin konutun temelini atan Türkiye.

Gözden Kaçmasınİstanbul Finans Merkezi açılıyor... Bakan Nebati: 15 yılda milli gelire 130 milyar dolar katkı sağlayacakİstanbul Finans Merkezi açılıyor... Bakan Nebati: 15 yılda milli gelire 130 milyar dolar katkı sağlayacakHaberi görüntüle

Fikirtepe'de milyonlarca kardeşimizi ilgilendiren ve doğrudan 60 bin kardeşimize hak sahipliği sürecini yürüttüğümüz töreni yapıyoruz. Sözümüzü yükseltmiyor, eserlerimiz sözümüzün önünde duruyor.

15 Mayıs sabahı da kaldığımız yerden eser siyaseti yapmaya devam edeceğiz. Medeniyet birikimimizi geleceğe taşıyarak finansal anlamda da ülkemizin refahını artıracak eşsiz yatırımı kazandıran Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı sunuyorum.

Sayın Berat Albayrak, Lüfti Elvan'a, Nureddin Nebati'ye BDDK, SPK, Merkez Bankası'na burada çalışan mimar, mühendis ve işçi kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum.

Gözden KaçmasınBakan Dönmez: Doğal gaz vanası açıldı, gaz basımına başladıkBakan Dönmez: Doğal gaz vanası açıldı, gaz basımına başladıkHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Murat Kurum#İstanbul Finans Merkezi#İstanbul

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden çok özür diliyoruz

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden çok özür diliyoruz?

#Bir Sorudan Fazlası
Dünyanın en kalabalık ülkesi değişiyor Hindistan, Çini tahtından ediyor... En kalabalık ülke olmak bir nimet mi yoksa lanet mi

Dünyanın en kalabalık ülkesi değişiyor! Hindistan, Çin'i tahtından ediyor... En kalabalık ülke olmak bir nimet mi yoksa lanet mi?

#Çin
Antik Mısırlıların ölülerini mumyalama amacını yanlış biliyormuşuz İnsanların ilgisini bandajın içinden dışına çekmek istiyoruz

Antik Mısırlıların ölülerini mumyalama amacını yanlış biliyormuşuz! 'İnsanların ilgisini bandajın içinden dışına çekmek istiyoruz'

#Antik Mısır Medeniyeti