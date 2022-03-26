İstanbul dünyanın hırdavat merkezi olacak

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Geçtiğimiz yılı 10,2 milyar dolar ihracat ile kapatan hırdavat sektörün tüm paydaşlarını bir araya getiren Hardware Eurasia’ya 120 firma katıldı. Fuar 3 gün boyunca yurt içinden ve yurt dışından yaklaşık 10 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırlayacak.



Fuarın açılışında konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, “Hardware Eurasia heyecanının yurt çapında büyük ilgi görmesi bizi çok mutlu ediyor. Bu sene hedefimiz ihracatta 250 milyar dolara ulaşmak. Her ay bir önceki ayın üzerine 2 milyar dolar koyarak bu amacımıza ulaşabileceğimizi hesaplamıştık ama gördük ki ocak ve şubat ayı ihracatında 6,4 milyar dolar fazlalık elde etmişiz. Bu hedeflerimizin üzerine çıkacağımızı gösteriyor. Türkiye’nin etrafındaki jeopolitik gelişmeler, Türkiye’yi daha kritik bir üretici ve tedarik merkezi haline getirdi. Ülkenin her yerinde yatırım heyecanını görüyoruz. İhracat ailesinin bu heyecanını temsil etmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Sektörün hayalini gerçekleştirecek bu fuarın açılışında bulunmaktan da çok mutluyuz. Buradaki 120 katılımcı firmamıza ve sektörümüze hayırlı uğurlu olsun diyoruz” dedi.



Tecdelioğlu da, “Sektörün ilk uluslararası etkinliği olan Hardware Eurasia’nın kapılarını açmak bizim en büyük hayalimizdi. Azimle çalışarak İstanbul’u hırdavatın merkezi haline getireceğiz. Fuarımız, sektörün uluslararası alanda adından söz edilmesine ve önemli ticari iş birliklerinin kurulmasına katkı sağlayacak. Hardware Eurasia’nın pandemi döneminde tedarik sıkıntıları yaşayan, salgın için alınan önlemlerden olumsuz etkilenen sektörün, ticaret hacmini artırmasını ve ülke ekonomisine katkı sağlamasını hedefliyoruz. 850 bine yakın çalışanımız ve 14 binden fazla sektör temsilcimiz ile biz çok büyük bir aileyiz. Fuarımızın öncelikle sektörümüze ve sonra da Türkiye ekonomisine hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.