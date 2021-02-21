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Ekonomi
Haber Giriş: 21.02.2021 - 19:48 | Son Güncelleme:

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Alanları İşletme Müdürlüğü Sürekli İşçi Alım İlanı

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İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Alanları İşletme Müdürlüğü Sürekli İşçi Alım İlanı
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İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Konser Alanları İşletme Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere mülakatla 50 İşçi alınacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Başvurular, 24 Şubat 2021 günü mesai saati bitimine kadar şahsen Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğüne (Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No:50 06330 Çankaya / Ankara) adresine yapılacak.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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