İşsizlik yüzde 12.7’ye geriledi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 550 bin kişi azalarak 4 milyon 16 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Aynı dönemde işsizlik oranı 1.1 puanlık azalışla yüzde 12.7 seviyesinde gerçekleşti. Tarım dışı işsizlik oranı ise 1.5 puanlık azalışla 14.9 olarak hesaplandı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 1.8 puan azalarak yüzde 24.3 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda da 1.2 puan düşüşle yüzde 12.9 olarak belirlendi.

733 BİN KİŞİ AZALDI

İstihdam edilenlerin sayısı eylülde geçen yılın aynı ayına göre 733 bin kişi azalarak 27 milyon 707 bin kişi, istihdam oranı ise 2 puanlık azalışla yüzde 44.1 oldu. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 350 bin, sanayi sektöründe 29 bin, hizmet sektöründe 520 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 166 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 18.5’i tarım, yüzde 19.9’u sanayi, yüzde 6.3’ü inşaat, yüzde 55.3’ü ise hizmet sektöründe yer aldı. İş gücü, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 282 bin kişi azalarak 31 milyon 724 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 3 puanlık azalışla yüzde 50.5 olarak gerçekleşti. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların, toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, eylülde geçen yılın aynı dönemine göre 3.8 puan azalarak yüzde 32.2 olarak kayıtlara geçti. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı 3.3 puan azalarak yüzde 20.3’e geriledi.

Mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı bir önceki döneme göre 0.4 puan azalarak yüzde 12.7 oldu. İşsiz sayısı bir önceki döneme göre 125 bin kişi azalarak 3 milyon 944 bin kişi oldu. Mevsim etkisinden arındırılmış istihdam oranı ise 0.3 puan artarak yüzde 43.3 oldu. İstihdam sayısı 226 bin kişi artarak 27 milyon 200 bin kişi olarak tahmin edildi.