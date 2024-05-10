İşsizlik rakamları açıklandı

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Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 19 bin kişi azalarak 3 milyon 57 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puan azalarak %8,6 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde %6,8 iken kadınlarda %12,0 olarak tahmin edildi.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İSTİHDAM ORANI %49,5 OLDU



İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 139 bin kişi artarak 32 milyon 588 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak %49,5 oldu. Bu oran erkeklerde %66,9 iken kadınlarda %32,5 olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞGÜCÜNE KATILMA ORANI %54,2 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



İşgücü 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 121 bin kişi artarak 35 milyon 645 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan artarak %54,2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde %71,8 iken kadınlarda %36,9 oldu.



GENÇ NÜFUSTA MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ İŞSİZLİK ORANI %15,1 OLDU



15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak %15,1 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde %11,7, kadınlarda ise %21,2 olarak tahmin edildi.

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MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 43,8 SAAT OLDU



İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,3 saat artarak 43,8 saat olarak gerçekleşti.

MEVSİM ETKİSİNDEN ARINDIRILMIŞ ATIL İŞGÜCÜ ORANI %24,1 OLDU



Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel işgücü ve işsizlerden oluşan atıl işgücü oranı 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre 0,4 puan azalarak %24,1 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %16,1 iken işsiz ve potansiyel işgücünün bütünleşik oranı %17,3 olarak tahmin edildi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ: PROGRAMIMIZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYOR

Sosyal medya platformu X'te işsizlik verilerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz şunları söyledi:

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Programımız çalışmaya, ekonomimiz istihdam üretmeye devam ediyor. Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre 2024 Mart ayı işsizlik verisi yüzde 8,6 oranıyla azalmaya devam etmektedir. Bir önceki aya ve OVP beklentilerimize göre iyi performans gösteren işsizlik oranı geçtiğimiz yıl Mart ayına göre 1,4 puan azalmıştır. Gençlerde işsizlik oranı ise yüzde 15,1 seviyesiyle yaklaşık 12 yılın en düşük seviyesine inmiştir. Mart ayında istihdamımız 32,5 milyonu aşarken yüzde 49,5’e ulaşan istihdam oranımız da artmaya devam etmektedir. Önümüzdeki dönemde ekonomik istikrarı devam ettiren politikaların yanı sıra özellikle genç ve kadınlar başta olmak üzere işgücü potansiyelini harekete geçirecek istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz.