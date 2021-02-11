İşsizlik kasımda yüzde 12.9 oldu

Türkiye’de işsizlik oranı, Kasım 2020’de 2019’un aynı ayına göre 0.4 puan azalarak yüzde 12.9 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım 2020 dönemine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı, Kasım 2020’de bir önceki yılın aynı dönemine göre 303 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Tarım dışı işsizlik oranı ise 0.6 puanlık azalışla yüzde 14.8 olarak hesaplandı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 0.9 puan artarak yüzde 25.4 oldu. İşsizlik oranı 15-64 yaş grubunda ise 0.5 puan düşüşle yüzde 13.1 olarak belirlendi.

İSTİHDAM ORANI

Türkiye’de istihdam edilenlerin sayısı, Kasım 2020’de 2019’un aynı ayına göre 1 milyon 103 bin kişi azalarak 27 milyon 66 bin kişi, istihdam oranı ise 2.7 puanlık azalışla yüzde 42.9 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 361 bin, sanayi sektöründe 91 bin, hizmet sektöründe 751 bin kişi azalırken, inşaat sektöründe 101 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16.7’si tarım, yüzde 20.9’u sanayi, yüzde 6.2’si inşaat, yüzde 56.2’si ise hizmet sektöründe yer aldı.

KAYIT DIŞI AZALDI

İş gücü, Kasım 2020’de bir önceki yılın aynı dönemine göre 1 milyon 406 bin kişi azalarak 31 milyon 71 bin kişi, iş gücüne katılma oranı 3.2 puanlık azalışla yüzde 49.3 olarak gerçekleşti. Herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olmadan çalışanların, toplam çalışanlar içindeki payını gösteren kayıt dışı çalışanların oranı, geçen yılın kasım ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre 4.1 puan azalarak yüzde 29.7 oldu. Tarım dışı sektörde kayıt dışı çalışanların oranı da 2019’un aynı dönemine göre 3.8 puan düşerek yüzde 19’a geriledi.