İşsizlik 0.9 puan geriledi

Söz konusu dönemde işsiz sayısı 306 bin kişilik azalışla 4 milyon 362 bin kişi olarak kayıtlara geçti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak alına ilişkin iş gücü istatistiklerine göre tarım dışı işsizlik oranı ise 1.1 puanlık azalışla yüzde 15.7 olarak tahmin edildi. İşsizlik oranı ocakta bir önceki aya göre 0.1 puan arttı. Söz konusu ayda 15-24 yaş grubunu içeren genç işsizlik oranı 2.2 puan azalarak yüzde 24.5 oldu. İşsizlik oranı, 15-64 yaş grubunda ise 0.9 puan azalışla yüzde 14.1 olarak gerçekleşti. Türkiye’de istihdam edilenlerin sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre 109 bin kişi artarak 27 milyon 266 bin kişiye yükselirken, istihdam oranı 0.5 puanlık azalışla yüzde 44 olarak kayıtlara geçti. Bu dönemde, istihdam edilenlerin sayısı tarım sektöründe 242 bin, inşaat sektöründe 68 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 257 bin, hizmet sektöründe ise 161 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 16’sı tarım, yüzde 20.7’si sanayi, yüzde 5.2’si inşaat, yüzde 58.1’i hizmet sektöründe yer aldı. İş gücü ocakta geçen yılın aynı ayına göre 196 bin kişi azalarak 31 milyon 629 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 1.2 puanlık azalış ile yüzde 51 oldu.