İsrafa karşı ‘Aş Ortağım’ projesi

Projenin temel amacı restoranlarda kalan dokunulmamış fazla gıdaların belediye aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaşması. Proje kapsamında gıda fazlası olan işletmeler, ihtiyaç sahibi haneler, yerel gıda bankaları ve aşevleri bir araya geliyor ve gıdayı erişilebilir hale getiriyor. Dün Şişli Belediyesi ev sahipliğinde Maçka Sanat Parkı’nda gerçekleşen proje lansmanına Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı İstanbul Bölge Müdürü Verda Yüceer ve Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Ülke Direktörü Nils Grede, Hırvatistan Başkonsolosu Ivana Zerec, Hollanda Başkonsolosu Arjen Uijterlinde, İsrail Başkonsols Ehud Eitai, Venezuela Başkonsolosu Lissett Hernandez, Endonezya Başkonsolosu Imam Asari katıldı.

1000 ÖĞÜN DAĞITILDI

Lansmanda söz alan ve projeyi anlatan Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Türkiye Direktörü Verda Yüceer, “Proje çok küçük bir fikirle ortaya çıktı ve büyüdü. “Aş Ortağım”, restoranların el değmemiş, satılmamış gıda ürünlerini bir çevrimiçi program sayesinde takip edilmesi ve belediye aracılığıyla hassas gruplara ulaştırılması mantığına dayanıyor. Şişli bölgesi bu projenin uygulanması için en yüksek potansiyelli bölgelerden biriydi. Şişli Belediyesi ile iş birliği içerisinde mayıs ayından bu yana1000 öğün yemek restoranlardan alınarak ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Yararlananlar istihdam, medeni durum gibi kıstaslara göre seçiliyor. Projeye katılan restoran sayısı her geçen gün artıyor. Burada gıdanın taze ve güvenli bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşması konusunda iş birliği yaptığımız şirketler var. Yıl sonuna kadar 7 bin 800 öğünün ihtiyaç sahiplerine dağıtılması planlanıyor. Eylül ayı boyunca 60 gıda işletmesine daha sistemi anlatacağız. Yıl sonuna kadar 90 işletmenin daha sisteme dahil olmasını planlıyoruz. Kurtarılan her gıda sıfır açlık amacımız için bir adımdır” diye konuştu.

İHTİYAÇ SAHİBİ HANELER

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de Türkiye’de böyle bir sistemi kuran ilk belediye olmaktan çok mutlu olduklarını belirterek şunları söyledi: “Bu proje ihtiyaç sahibi hanelerin gıdaya ulaşımını sağlayacağı gibi dünya ekonomisine de katkı sunacaktır. Covid-19 önlemleri gıda zincirlerini büyük oranda etkiledi. Diğer tarafta salgının yarattığı ekonomik sıkıntılar pek çok vatandaşın gıdaya ulaşmasını zorlaştırdı. Bu dönemde aş evi ve gıda bankası gibi oluşumlarımız görülmemiş bir ilgiyle karşılandı. 2020 yılında Şişli’de 50 bin kişi sosyal yardım talebinde bulunurken 2021’in ilk çeyreğinde bu rakam şimdiden 25 bine ulaştı. Ancak güvenli gıdaya ulaşmak bir insan hakkı meselesi. Bu proje ile günün sonunda israf olacak taze gıdaları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Biz işletmeler ve ihtiyaç sahipleri arasında köprü kurmuş oluyoruz.”

GIDA ADİL DAĞITILMIYOR

LANSMANDA konuşma yapan Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Ülke Direktörü Nils Grede ise dünyadaki gıda adaletsizliğine değindi. Grede, “Yaşadığımız dünya çelişkilerle dolu. Dünyada her 8 kişiden biri açlıkla karşı karşıya. Buna rağmen gıdanın 3’te biri israf ediliyor. Aslında insanların elinde herkese yetecek gıda var ama adil dağıtılmıyor. Bazıları gıdaları çöpe atarken bazı insanlar bir dahaki yemeği ne zaman yiyeceğini bilmiyor. Hem zengin hem de yoksul ülkelerde farklı şekillerde gıda israf ediliyor. Bu proje hayata geçtiği için gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

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