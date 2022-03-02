İsmail Demir'den 'bağımsız savunma sanayi' vurgusu

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı'na T129 ATAK helikopteri teslim ettiklerini açıkladı.

Dünyanın geçmiş olduğu kritik süreç bizlere bir kez daha tam bağımsız savunma sanayiinin önemini gösterdi.



Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyor ve güvenlik güçlerimizin envanterindeki yerli platformları artırıyoruz.



Son olarak @jandarma'ya T129 ATAK Helikopteri teslim ettik. pic.twitter.com/I7uhL32Z6s — Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) March 2, 2022

Helikopterin görüntüsünü de paylaşan Demir, "Dünyanın geçmiş olduğu kritik süreç bizlere bir kez daha tam bağımsız savunma sanayinin önemini gösterdi. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyor ve güvenlik güçlerimizin envanterindeki yerli platformları artırıyoruz" dedi.