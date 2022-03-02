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İsmail Demir'den 'bağımsız savunma sanayi' vurgusu

#İsmail Demir#Savunma Sanayi#Ekonomianasayfa
İsmail Demirden bağımsız savunma sanayi vurgusu

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Jandarma Genel Komutanlığı'na T129 ATAK helikopteri teslim ettiklerini belirterek, "Dünyanın geçmiş olduğu kritik süreç bizlere bir kez daha tam bağımsız savunma sanayinin önemini gösterdi" dedi.

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Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı'na T129 ATAK helikopteri teslim ettiklerini açıkladı.

Helikopterin görüntüsünü de paylaşan Demir, "Dünyanın geçmiş olduğu kritik süreç bizlere bir kez daha tam bağımsız savunma sanayinin önemini gösterdi. Bu bilinçle çalışmalarımızı sürdürüyor ve güvenlik güçlerimizin envanterindeki yerli platformları artırıyoruz" dedi.

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