İskele yasakları! 81 ile yeni genelge gönderildi

Kaçak yapılarla mücadelede atılan önemli adımlardan sonra sıra iskelelere geldi. Sahillerde güneşlenme ve denize girme amaçlı (rekreatif) iskeleler için düzenlemeye gidildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı ortak bir çalışma yaparak güneşlenme iskelelerinin yer seçimi kurallarını belirledi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum imzasıyla yayımlanan rekreatif amaçlı iskele genelgesinde öne çıkan başlıklar şöyle:

NEREDE İSKELE YASAK?

- Rekreatif amaçlı iskeleler denize girilmesinin mümkün olduğu kumluk, çakıllık kıyı alanlarında yapılamayacak, sadece denize girme ve kıyıda güneşlenme imkânının bulunmadığı, kıyının kayalık karakter gösterdiği alanlarda yapılabilecek.

- Rekreatif amaçlı iskeleler çevreye duyarlı, sökülüp takılabilir ahşap ve benzeri malzemeden yapılacak.

- Yalnızca denize girme, güneşlenme ve amatör su sporları gerçekleştirmek amacıyla kullanılacak iskelelere deniz taşıtı yanaştırılamayacak, bağlanmayacak.

TİCARİ FAALİYETE İZİN YOK

- Rekreatif amaçlı iskele üzerinde kapalı alan oluşturulamayacak, kıyının kamuya açık kullanımı engellenmeyecek ve ticari faaliyet amacıyla kullanılmayacak.

- Genişliği üç metreyi, kıyı çizgisinden itibaren toplam alanı 100 metrekareyi aşmayacak. Aralarında kuş uçuşu en az 150 metre mesafe bulunacak.

KAÇAKLAR YIKILACAK

Rekreatif amaçlı iskele teklif başvurusu genelgede belirtilen bilgi ve belgelerle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılacak. Yer seçimi ve diğer hususlar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri başkanlığında; Ulaştırma Bölge Müdürlüğü, Liman Başkanlığı, İl/İlçe Milli Emlak Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İlgili Büyükşehir Belediyesi/İlçe Belediyesi temsilcilerinden oluşan bir komisyonca belirlenecek. Ruhsatsız, ruhsat ve eklerine aykırı yapılmış, yapım amacına aykırı kullanılan iskeleler de Kıyı Kanunu gereğince yıkılacak.

İZİN SÜRELERİ 2030’A KADAR

Genelge ile mevcut ve kullanım izinli olanlar da dahil tüm rekreatif amaçlı iskeleler için izin süresi en çok 31 Aralık 2030 olarak belirlendi. İzin süresi bu tarihten önce dolanlar da dahil bütün mevcut iskeleler ve yeni rekreatif iskele talepleri genelgede belirtilen kurallara göre yeniden incelenecek. Buna göre kiralaması yapılmış iskelelerden, kalan izin süresi; 31 Aralık 2030 tarihinden önce sona erenler izin süresi sonuna kadar, 31 Aralık 2030 tarihinden sonra olanlar ise en çok 31 Aralık 2030 tarihine kadar kullanılabilecek. Yapı kayıt belgesi bulunan iskelelerden, genelgede belirtilen kurallara uygun olduğu komisyonca tespit edilenler; 3 ay içinde gerekli izinleri tamamlar ise en çok 31 Aralık 2030’a kadar izinlendirilebilecek. İmar planı onaylanmış, ön izinden kullanım iznine geçiş aşamasında olan iskelelerden genelgede belirtilen kurallara uygun olanlar en çok 31 Aralık 2030’a kadar izinlendirilebilecek.

Onaylı imar planı bulunmamakla birlikte ön izin sözleşmesi devam eden veya imar planı bulunsa bile ön izin/kullanım izni/irtifak hakkı sözleşmesi veya kira sözleşmesi bulunmayan iskeleler genelgede belirtilen kurallar kapsamında değerlendirilecek.

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