İçişleri'nden 81 il valiliğine yeni genelge

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; genelgede, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için 'Dinamik Denetim Süreci'nin başlatıldığı hatırlatıldı. Buna göre; yeme-içme yerleri ile dernek lokali, kıraathane, çay bahçesi gibi iş yerlerine yönelik olarak bugün bütün il ve ilçelerde vali ve kaymakamların koordinesinde azami ekip ve denetim personelinin katılımıyla gün boyu sürecek tematik denetim faaliyeti gerçekleştirilecek.

Denetimlerde bu iş yerlerinde başta aynı masada aynı anda oturabilecek kişi sayısına riayet edilip edilmediği olmak üzere, bu iş yerlerinin açık ve kapalı alanları için ayrı ayrı olacak şekilde Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşullarına yüzde 50 kapasite sınırlanmasına uyulup uyulmadığı, buna göre oturma düzeninin planının hazırlanıp müşterilerin görebileceği şekilde asılıp asılmadığı, girişte HES kodu sorgulamasının yapılıp yapılmadığı ve genel olarak salgınla mücadele tedbirlerine uyulup uyulmadığı hususlarına özellikle dikkat edilecek.

İş yerlerinin ve vatandaşların kurallara uymaya sorumlu davranmaya davet eden rehberlik edici bir yaklaşım sergilenecek. Denetimlerde, kurallara aykırılıklarda ısrar, tekerrür, kuralların esaslı ihlali gibi suistimal edici tutum ve davranışlarla karşılaşılması halinde ise gerekli idari işlem tesisinden imtina edilmeyecek.

Denetim çalışmaları sonucunda yürütülen faaliyetlere dair veriler İl Salgın Denetim Merkezi'ne (İSDEM) anlık olarak girilecek ve sonuçlar İSDEM yazılımı üzerinden ilçe, il ve ülke geneli açısından analiz edilecek.

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