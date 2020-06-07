İşinsanı Mehmet Cengiz’in acı günü

95 yaşındaki Hacı Şöhret Cengiz için dün Marmara ilahiyat Fakültesi Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. Cengiz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz, 5 erkek ve 3 kız kardeşiyle birlikte taziyeleri kabul etti. Cenazede sosyal mesafe kurallarına uygun olarak taziyeler, uzaktan gerçekleştirildi. Cenazeye çelenk alınmadı. Gönderilen çelenkler cami girişinde toplandı.

Cenazeye, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Kalyon Grup Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Cemal Kalyoncu, MNG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nazif Günal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kardeşi Mustafa Erdoğan, eski Başbakan Mesut Yılmaz’ın eşi Berna Yılmaz, Ak Parti Siyasi ve Hukuk İşleri Başkanı Hayati Yazıcı, Altur Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahim Albayrak, Gençlik ve Spor eski Bakanı Osman Aşkın Bak, Şişli eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün da aralarında olduğu iş ve siyaset çevresinden çok sayıda isim katıldı. Öğle namazının ardından İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı tarafından cenaze namazı kıldırıldı. Helallik alınmasının ardından omuzlarda dualarla taşınan Hacı Şöhret Cengiz, Çengelköy Mezarlığı’nda toprağa verildi.

