İSDEP bireysel mali yönetim danışmanı istihdam edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre talep edilen bireysel danışmanlık hizmetine ilişkin iş tanımına www.iskur.gov.tr adresindeki duyurular kısmından veya https:// bit.ly/2Pkb1jh adresinden ulaşılabilmektedir.



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