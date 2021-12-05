İş dünyasından ‘Made in Türkiye’ genelgesine destek: Türkiye artık ismiyle tanınmalı

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İş dünyası temsilcileri bir süredir fiili olarak ‘Made in Türkiye’ ibaresini kullandıklarını vurgularken, resmiyet kazanan düzenleme sonrası Türkiye markasını güçlendirecek adımlar atılması çağrısında bulundu. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, ülkenin en büyük markasının adının Türkiye olduğunu söyledi. Türkiye isminin başlı başına Türk ürünlerini temsil edecek bir marka olduğuna dikkat çeken Avdagiç, “Türkiye artık ismiyle tanınmalı. Türk iş dünyası ve Türk ürünleri tüm dünyada tanınacak bir marka gücüne ulaşmıştır. İstanbul Ticaret Odası olarak bir süredir Türkiye ibaresini tüm faaliyetlerimizde kullanıyorduk. Devletimizin de bu yönde karar alması son derece değerli ve iş dünyasını teşvik edici olmuştur” ifadelerini kullandı.

KARMAŞA OLABİLİYORDU

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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran da, alınan karardan çok mutlu olduğunu söyledi. “Turkey” kelimesinin yanlış anlamalara neden olabildiğini belirten Baran, “Umarız resmiyet kazanan bu kararla Türkiye ihracatta çok daha güzel bir yere konumlanır ve gerçek değerimizi buluruz” diye konuştu.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu ise, Türkiye’nin marka değerinin güçlendirilmesi için de harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Eroğlu şunları söyledi:



“İsimler kadar önemli olan bir diğer konu da, markanın altını nasıl doldurduğunuz. Google markası ilk çıktığında, kelimenin ne kadar anlamsız olduğu konuşuluyordu. Şimdi ise dünyanın en güçlü markası. İsim düzenlemesi önemli ama altını doldurmak daha da hayati. Eskisinden daha çok, daha yüksek inovasyonlu ihracat yapabilecek bir noktaya geleceksek, bu yönde adımlar atacaksak, kesinlikle çok olumlu bir başlangıç. Biz bir süredir zaten ‘Türkiye’ ibaresiyle ihracat yapıyorduk, bundan sonra da aynı yolda devam edeceğiz.”



KATKI SAĞLAR

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitçi de kararın doğru olduğunu söyledi. Büyüksimitçi, ‘Firmalar bir süredir, kendi aldıkları kararlarla, Türkiye markasını kullanıyordu. Resmileşmesi de hayırlı olmuş. Türkiye markasının oluşmasına katkı sağlayacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.