İş dünyasında Şimşek güveni

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İş örgütlerinin liderlerinden ‘Önemli olan para politikasının devamı’ açıklamaları geldi.

YASED: SORUN YOK

Hürriyet’e açıklamalarda bulunan Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Engin Aksoy, “Önemli olan doğru para politikalarının devam etmesi, mali politikalar ve yapısal reformlarla desteklenmesi. Makro ekonomik istikrar için gerekli adımlar atıldığı, orta vadeli plan uygulandığı takdirde sorun yok” diye konuştu.

‘KURUMSAL YAPI ESASTIR’

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekip Avdagiç de Merkez’deki koltuk değişimiyle ilgili olarak, “Kişilerin değil, kurumsal yapıların devamı esastır. Sayın Karahan’ın başkanlığında TCMB’nin ülkemize ve iş dünyamıza kalıcı kazanımlar sağlayacağına inanıyoruz” yorumunu dile getirdi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan ise, “Finansal istikrara önem verileceği, mali politikalarda devamlılığa özen gösterileceği inancıyla bu atamanın ekonomimiz için hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi. İşte iş dünyası temsilcilerinin değerlendirmeleri...

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‘PLANIN DEVAMI KRİTİK ÖNEMDE’

İHBİR Başkanı Kazım Taycı: “Son dönemlerde devreye giren ekonomik planın devamlılığı ülkemizin geleceği için kritik önemde. Bu çerçevede yeni dönemde de istikrarlı duruşun devam edeceğine inancımız tam.”

İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu: “Ülkemizde yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesiyle ardı ardına önemli adımlar atıldı. Finansal istikrar noktasında belirlenen politikaların devamlılığı ülkemiz için büyük önem taşıyor. Mali disiplinin yeniden tesis edilmesi için çalışan merkez bankamızda yaşanan bu değişimin de ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum.”

İDMİB Başkanı Güven Karaca: “Gaye Hanım’ın görev süreci içerisinde gerekli rasyonel adımların atıldığını gördük fakat bu adımların ve yönetimin sürdürülebilirliği piyasalar açısında çok önemli. Gaye Hanım’ın istifası sürdürülebilirliğe zarar verecek olsa da halen ekonomi yönetiminin başında Mehmet Şimşek vardır ve bu iradenin sürdürülebilirliği ağırlık kazanmıştır.”

İMİB Başkanı Rüstem Çetinkaya: “Ülkemizin hedeflerine ulaşabilmesi için açıklanan ekonomik programın yeni dönemde de kararlılıkla uygulanmasını temenni ediyorum.”