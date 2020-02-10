İran, OPEC'in kararını destekliyor

İran Petrol Bakanı Bijan Zangeneh, eğer çoğunluk tarafından kabul edilirse İran'ın Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) daha fazla petrol üretim kısıntısına gitme kararını destekleyeceğini söyledi.

İran Petrol Bakanı'nın açıklamaları Shana haber sitesinde yer aldı.



OPEC ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin oluşturduğu Ortak Teknik Komite (JTC), geçici olarak petrol üretiminde günlük 600,000 varillik bir kesintinin yapılmasını teklif etmişti.



OPEC petrol üreticileri 5-6 Mart'ta Viyana'da gerçekleşmesi beklenen toplantıdan önce buluşmayı değerlendiriyorlar.